آیا قدرت قاچاق از قانون بیشتر است؟!

با اینکه مسئولان ارشد قوای سه‌گانه از چند ماه قبل سخن از مبارزه قاطع با قاچاق سوخت گفتند و به مردم اطمینان کامل دادند که سرنخ‌های قاچاق را پیدا کرده‌اند و در حال ریشه‌کن کردن این پدیده زشت هستند، هفته گذشته در یک همایش که دست‌اندرکاران مبارزه با قاچاق از دستگاه‌های مختلف در آن حضور داشتند، خبرهای ناامیدکننده‌ای به مردم داده شد.

فرمانده نیروی انتظامی در این همایش، پرده از فعالیت یک باند قاچاق سوخت با گردش مالی 167 هزار میلیارد تومانی خبر داد و یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در این همایش گفت هم‌اکنون روزانه 10 میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ نتیجه‌ای که از گزارش‌های ارائه ‌شده در این همایش به دست آمد این بود که نه‌تنها قاچاق سوخت ریشه‌کن نشده، بلکه همچنان ادامه دارد! شگفت‌انگیزتر اینکه به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، یک قاچاقچی که به 11 هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده بود، در کمتر از یکساعت این پول را به حساب قوه قضائیه واریز کرد!

وزارت جهاد کشاورزی بعد از دو سه هفته سروصدا و آه و ناله که صاحبان مرغ‌داری‌ها، دام‌داری‌ها و مسئولین اتحادیه تولید پروتئین درباره نهاده‌های دامی به راه انداختند و بازرسی کل کشور نیز به موضوع ورود کرد، روز چهارشنبه گذشته اعلام کردند از آخر آبان ‌ماه نهاده‌های دامی به وفور توزیع خواهد شد.

مسئولان این وزارتخانه تا قبل از این سروصداها و فشارها می‌گفتند به دلیل مشکل تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی امکان خرید نبوده و بعد از آنکه این مشکل برطرف شود وارد کردن این نهاده‌ها امکان‌پذیر خواهد شد.

از عجایب اینکه با فشارهائی که وارد شد همین مسئولین خبر سرازیر شدن نهاده‌های دامی از گمرک بندرها را دادند و گفتند توزیع نهاده‌های دامی از آخر آبان آغاز می‌شود. به عبارت روشن‌تر، مشکل تخصیص ارز و خرید از خارج و انتقال نهاده‌ها به کشور که می‌بایست ظرف چند ماه حل می‌شد یکباره ظرف چند روز حل شد و نهاده‌های دامی به صورت معجزه‌آسائی به دست مسئولین رسیدند و وعده توزیع فراوان آن‌ها هم داده شد!

چندین پرونده اختلاس، کلاهبرداری، زمین‌خواری و زورگیری باندی که در محاکم معطل مانده‌اند، هرکدام بسته به میزان حق‌العملی که شاکیان به واسطه‌ها بدهند با سرنوشت‌های متفاوت مواجه می‌شوند. اگر شاکی، تمام کمال تسلیم واسطه شود و خواسته‌های او را برآورده کند پرونده موردنظرش سریعاً به نتیجه می‌رسد و ماجرا فیصله پیدا می‌کند، اگر نصف و نیمه پذیرش داشته باشد در صف انتظار می‌ماند و اگر زیر بار خواسته‌های واسطه‌ها نرود به صف انتظار هم راهش نمی‌دهند!

نمونه‌های دیگری از این قبیل معجزات! در روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری جامعه ما فراوان وجود دارند، جامعه‌ای که به سه دلیل برخورداری از تمدن ایرانی، تعالیم اسلامی و آرمان‌های انقلابی قرار بود سالم، امانت‌دار و اخلاقمدار باشد و امروز مردمی با همین امتیازات دارد ولی سلطه انواع مافیاها در دستگاه‌های مختلف در حال ایجاد فاصله میان مردم و این امتیاز است.

وجود مافیا در هر جامعه‌ای به ویژه جامعه‌ای که اگر گرفتار بحران اقتصادی باشد امری طبیعی است ولی بی‌عملی مسئولین در برابر مافیاها بسیار عجیب و غیرطبیعی است. فلسفه وجودی هیأت حاکمه که قدرت را در اختیار دارد اینست که با موانع رشد و رفاه و تعالی مردم برخورد کند و جامعه را به سوی سعادت و امنیت و سلامت به پیش ببرد. زمانی که قدرت حکومتی نتواند به این مسئولیت خود عمل کند و در بدنه خود با مافیاهائی مواجه باشد که مانع اِعمال حاکمیت صحیح می‌شوند، باید به این نتیجه رسید که هدف مافیاها چیزی بیش از ثروت‌اندوزی است. هدفی که بالاتر از ثروت‌اندوزی است چه می‌تواند باشد؟ آیا مافیاها از طریق ناراضی‌تراشی دست‌اندرکار براندازی نیستند؟ جواب این سؤال را شما بدهید.

