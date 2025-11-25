پول بدهید و شهر را آلوده کنید

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آلودگی شدید هوا شرایط را پیچیده کرده است، گفت: حتی استشمام چند دقیقه از این هوا آزاردهنده است؛ گاهی آدم پنجره را فقط یک دقیقه باز میگذارد، بوی گازوئیل و آلودگی به حدی شدید است که قابل تحمل نیست.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، در گفت وگویی در پاسخ به این پرسش که از نگاه شما سلامت دانش آموزان در شرایط آلودگی هوا در اولویت است یا بحث آموزش، بیان کرد: متأسفانه تعطیلات مدارس قطعا بر کیفیت آموزشی تأثیر میگذارد. شکی در آن نیست. وقتی مدارس تعطیل میشود و حتی اگر ارتباط از طریق فضای مجازی برقرار شود، باز هم کیفیت آموزش اُفت میکند.
تجربه آموزش مجازی در دوران کرونا موفق نبود
وی در ادامه با اشاره به تجربه آموزش مجازی در دوران کرونا، اظهار کرد: چه معضل بزرگی برای کشور ایجاد شد؟ هیچ چارهای هم نبود، اما آموزش مجازی انجام شد. امروز هم مشاهده میکنیم که میانگین معدل دیپلم در کشور کاهش یافته و این مربوط به همان دورهای است که مدارس تعطیل شد و آموزش بهصورت مجازی ادامه پیدا کرد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تاثیرات دوری دانش آموزان از فضای آموزش حضوری، تصریح کرد: وقتی دانشآموز از فضای آموزشی دور میشود، حتی اگر روزی چند ساعت هم آموزش مجازی ببیند، مابقی زمان در فضای مجازی است؛ یا سرگرمی است یا بخشهایی از فضای ناسالم شبکههای اجتماعی. آسیبهایی که این فضا بر ذهن، روح، جسم و زندگی دانشآموز وارد میکند واقعاً جبرانناپذیر است.
سلامت دانش آموزان با هیچ چیز قابل جبران نیست
وی در ادامه با اشاره به اینکه آلودگی هوا شرایط را پیچیده کرده است، گفت: از طرف دیگر، آلودگی شدید هوا هم واقعا شرایط را پیچیده کرده است. حتی استشمام چند دقیقه از این هوا آزاردهنده است. گاهی آدم در خانه پنجره را فقط یک دقیقه باز میگذارد، بوی گازوئیل و آلودگی به حدی شدید است که قابل تحمل نیست؛ بنابراین از یک طرف سلامت بچهها مطرح است که با هیچ چیز قابل جبران نیست و از طرف دیگر کیفیت آموزش قرار دارد.
دستگاه به تکالیف قانونی خود برای کاهش آلودگی هوا عمل نمیکنند
وی در ادامه با تاکید بر اینکه نباید در این موضوع احساسی تصمیم گیری شود، افزود: به نظر من ما در این موضوع احساسی تصمیم میگیریم. در حالی که باید ابتدا ببینیم مسئولانی که وظیفه کاهش آلودگی هوا را داشتهاند چرا تکالیفشان را انجام ندادهاند. این مهم است. چرا باید هرساله به نقطهای برسیم که مجبور شویم بین دو گزینه سخت انتخاب کنیم؟ رفتن دانشآموز به مدرسه مشکلات خود را دارد، نرفتنش هم مشکلاتی دیگر. علت اصلی این شرایط، انجام نشدن تکالیف قانونی توسط دستگاههاست.
بیگدلی در ادامه خاطر نشان کرد: دولت، وزارت نیرو، وزارت صنعت، سازمان محیط زیست، شهرداریها و دیگر نهادها باید طبق قانون هوای پاک وظایفشان را انجام میدادند، اما طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته این اتفاق نیفتاده است. ما امسال هم در خشکسالی هستیم و بارندگی کم بوده، اما این همه خودرو، موتور سیکلت و مشاغل آلاینده بدون مدیریت رها هستند. آماری که من از تعداد موتورسیکلتها دارم حدود ۵ تا ۷ میلیون دستگاه موتورسیکلت در تهران تردد دارند که اغلب نیز آلایندهاند. برای این حجم از موتورسیکلت هیچ اقدام اساسی انجام نشده است.
پول بدهید؛ شهر را آلوده کنید!
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد ازعدم فراهم کردن زیرساخت حمل و نقل عمومی، بیان کرد: یا در خصوص محدودیت تردد خودروها، هیچ زیرساخت حمل و نقل عمومی کافی فراهم نشده است. حتی طرح ترافیک هم به منبع درآمد تبدیل شده؛ پول بدهید و شهر را آلوده کنید!
وی در ادامه با اشاره به اینکه خانوادهها هزینه تصمیمات مسئولان را با سلامت خود میپردازند، تصریح کرد: بعد خانوادهها باید هزینه این تصمیمات را با سلامتشان بدهند. ببینید چقدر بر اثر آلودگی هوا افراد جان خود را از دست میدهند. در قانون هم محدودیتهای تردد، تعطیلی مشاغل و تعطیلی مدارس در شرایط اضطرار پیشبینی شده، اما سؤال این است که چرا به فکر رفع اساسی مشکل نیستیم؟
وی با اشاره به اینکه وظیفه وزارت کشور و شهرداری در این زمینه بیش از سایر دستگاههاست، افزود: شهردار میگوید به من اختیار بدهید آلودگی تهران را حل میکنم؛ در حالی که وظیفه اصلیاش حل مشکل حمل و نقل، ترافیک و آلودگی هواست.
تصمیم گیری در خصوص تعطیلی یاعدم تعطیلی مدارس آسان نیست
بیگدلی در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی بین دو راهی «سلامت» و «آموزش» کدام یک را باید برگزید، بیان کرد:
هر دو انتخاب آسیبهای خاص خود را دارد. دانشآموز اگر خانه بماند آسیبهای اجتماعی، روانی و جسمی تهدیدش میکند. اگر به مدرسه برود هم آلودگی هوا سلامت او را تهدید میکند. یک دوگانگی پیچیده است و واقعاً تصمیمگیری آسان نیست.
وی در ادامه با اشاره به اینکه دانشآموزان با نشستن طولانی در خانه و نبود فعالیت بدنی دچار چاقی مفرط و مشکلات جسمی میشوند؛ گفت: این خودش آسیب به سلامت است. از آن طرف حضور در هوای آلوده هم آسیب به سلامت است. اما به نظر من با رعایت برخی موارد، حضور در مدرسه میتواند آسیب کمتری نسبت به خانهنشینی داشته باشد. میتوان به دانشآموزان آموزش داد که هنگام خروج از منزل ماسک مناسب بزنند، در حیاط مدرسه حضور طولانی نداشته باشند و ماسک را تنها داخل کلاس برندارند.
وی در پایان بیان کرد: همچنین لازم است دولت خدماتی مانند رایگان شدن مترو و اتوبوس، یا تأمین ماسکهای با کیفیت و توزیع رایگان آنها در مدارس فراهم کند. اگر همه این موارد رعایت شود، به نظر من رفتن به مدرسه آسیب کمتری نسبت به خانه ماندن خواهد داشت.