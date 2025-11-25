میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تعبیر فال حافظ برای امروز ۴ آذر

تو انسانی توانا و زرنگ هستی. ظاهری شیک و آراسته داری و در عین حال، فردی وظیفه‌شناس هستی که می‌شود روی تو حساب کرد. قلبی مهربان داری و مهم‌تر از همه، وجودت سرشار از ایمان و صداقت است.
کد خبر: ۱۳۴۲۱۰۰
| |
275 بازدید
تعبیر فال حافظ برای امروز ۴ آذر

در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی
خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی
دل که آیینه شاهیست غباری دارد
از خدا می‌طلبم صحبت روشن رایی
کرده‌ام توبه به دست صنم باده فروش
که دگر می نخورم بی رخ بزم آرایی
نرگس ار لاف زد از شیوه چشم تو مرنج
نروند اهل نظر از پی نابینایی
شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان
ور نه پروانه ندارد به سخن پروایی
جوی‌ها بسته‌ام از دیده به دامان که مگر
در کنارم بنشانند سهی بالایی
کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست
گشت هر گوشه چشم از غم دل دریایی
سخن غیر مگو با من معشوقه پرست
کز وی و جام می‌ام نیست به کس پروایی
این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می‌گفت
بر در میکده‌ای با دف و نی ترسایی
گر مسلمانی از این است که حافظ دارد
آه اگر از پی امروز بود فردایی

تعبیر فال حافظ ۴ آذر ۱۴۰۴:


جانِ دلم، ای صاحب قلبِ وفادار، امروز حافظ آینه‌ای در برابر روح زیبای تو گرفته است تا به تو بگوید چه گوهری گران‌بها هستی. تو انسانی متعهد و پایبند به عهد خودت هستی. وقتی در راهی قدم می‌گذاری، تمام وجودت را برای آن می‌گذاری و فکر رفتن به بیراهه حتی به ذهنت هم خطور نمی‌کند. این یک فضیلت کمیاب و ارزشمند است.

قلب تو پیش دلبری است که تمام زیبایی‌ها، شادی‌ها و لذت‌های زندگی را فقط و فقط در کنار او می‌بینی و می‌خواهی. آنقدر دلت به این عشق قرص است که وقتی دیگران پیشنهادهای دیگری به تو می‌دهند، حتی حاضر به شنیدنشان هم نیستی؛ گوش‌هایت را می‌گیری تا مبادا غباری بر تصویر پاک معشوقت بنشیند. حافظ به تو مژده می‌دهد و می‌گوید: «بدان که همین ثبات قدم و پایداری تو، کلید رسیدن به مقصود است.» پس صبور باش و چشم به راه فرداهای بهتری باش که قطعاً از راه می‌رسند.

نتیجه تفال به دیوان حافظ


۱- چرا این نیت زیبا، کمی زمان می‌خواهد؟
عزیز دلم، حافظ به تو نمی‌گوید که این نیت انجام نمی‌شود؛ بلکه می‌گوید این گنج آنقدر ارزشمند است که برای رسیدن به آن باید کمی صبور باشی و هوشمندانه‌تر عمل کنی. دلایل این تأخیر این‌هاست:

اولاً، رقیبان زیادی در میدان هستند: این نشان می‌دهد که چیزی که تو می‌خواهی، چقدر خواستنی و باارزش است! پس باید خودت را برای یک رقابت سالم و قوی آماده کنی.
ثانیاً، هنوز ابزار لازم را فراهم نکرده‌ای: مثل یک نجار که برای ساختن یک شاهکار به ابزار دقیق نیاز دارد، تو هم باید مقدمات و امکانات لازم برای رسیدن به این هدف را آماده کنی.
ثالثاً، گاهی با تردید قدم برمی‌داری: در اعماق قلبت به درستی این راه ایمان داری، اما گاهی موج‌های شک و دودلی به ساحل آرامشت می‌کوبند. باید این تردیدها را از خودت دور کنی.
رابعاً، باید با تمام وجود به میدان بیایی: حافظ می‌بیند که تو با تمام وجود و با آن شور و اشتیاق آتشینی که در تو سراغ دارد، به دنبالش نیستی. او به تو می‌گوید: «اگر با تمام علاقه، هوشمندی و قدرتی که داری به دنبالش بروی، موفقیتت حتمی است!»
۲- توصیه‌ی دلسوزانه‌ی خواجه شیراز
پس چه باید کرد؟ حافظ راه را نشانت می‌دهد:

زمان‌بندی هوشمندانه: فعلاً اجرای این نیت را به زمانی بهتر موکول کن. این به معنای تسلیم شدن نیست، بلکه یک عقب‌نشینی استراتژیک برای یک حمله‌ی قدرتمندتر است!
تمرکز بر آماده‌سازی: تمام فکر و انرژی خود را روی فراهم کردن مقدمات کار بگذار. ابزارت را جمع کن، دانش خود را بالا ببر و زمین را برای کاشتن این بذر آماده کن.
از استاد واقعی کمک بگیر: برای طی کردن این مسیر، از هر کسی مشورت نگیر که فقط وقتت را تلف می‌کند. به دنبال یک استاد باتجربه، یک راهنمای دانا و کاربلد بگرد. این کار، کار هر کسی نیست و به راهنمایی یک فرد خبره نیاز دارد.


۳- مژده‌ها و خبرهایی که در راه است!


و حالا بخش شیرین ماجرا! دلت را به این خبرها گرم کن:

خبرهای خوش در راه است: در همین روزها منتظر دریافت خبرهای خوشحال‌کننده‌ای باش که روحیه‌ات را تازه می‌کند.
سود مالی برای عزیزانت (و یک هشدار): همسر یا پدرت در یک معامله یا کار، سود بسیار خوبی به دست می‌آورد. اما حواست باشد! شخصی در لباس دوستی قصد فریب او را دارد. تو باید مراقب باشی و به او هشدار بدهی.
وضعیت بیمار: برای بیماری که در نظر داری، فعلاً شفا به صبر و زمان نیاز دارد و حال او تغییری نخواهد کرد. دعاهایت را ادامه بده.
سفر روح‌نواز: به زودی یک سفر زیارتی و سیاحتی بسیار خوب در پیش داری که هم روحت را جلا می‌دهد و هم حال و هوایت را عوض می‌کند.


۴- آینه‌ای در برابر وجود ارزشمند تو


و در آخر، حافظ این ویژگی‌های درخشانت را به یادت می‌آورد تا بدانی با چه سرمایه‌ای قدم در این راه گذاشته‌ای:

تو انسانی توانا و زرنگ هستی. ظاهری شیک و آراسته داری و در عین حال، فردی وظیفه‌شناس هستی که می‌شود روی تو حساب کرد. قلبی مهربان داری و مهم‌تر از همه، وجودت سرشار از ایمان و صداقت است.

پس با تکیه بر این ویژگی‌های نیکو، با صبر و هوشمندی، خود را برای رسیدن به خواسته‌ات آماده کن. پیروزی در انتظار توست.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فال فال روز فال حافظ فالگیری خبر فوری
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مژده امروز حافظ برای شما
فال حافظ برای امروز شما ۲ آذر
فال حافظ یکم آذر ۱۴۰۴
فال امروز حافظ: تو فرمانروای سرنوشت خود هستی
مژده امروز حافظ: کبوتر اقبال بر بام توست
فال حافظ برای امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۴
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
فال حافظ برای امروز ۵ آبان ۱۴۰۴
فال حافظ برای امروز ۷ آبان ۱۴۰۴
فال حافظ برای امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۴
فال حافظ برای امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۴
فال حافظ 31 شهریور 1404
فال حافظ برای امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۴
فال حافظ امروز شما 8 مهر ماه
فال حافظ برای امروز ۱۳ مهرماه
فال حافظ امروز ۱ مهر ۱۴۰۴
فال حافظ برای امروز شما ۲۳ مهرماه
فال حافظ 28 شهریور 1404
دیوان حافظ امروز برای شما چه پیامی دارد؟
فال حافظ ۷ تیر ۱۴۰۴
سایر اخبار

تعبیر فال حافظ برای امروز ۴ آذر

دلایل استفاده زیاد جوانان از واژه‌های بیگانه چیست؟

فال امروز حافظ: تو فرمانروای سرنوشت خود هستی

معادل‌های فارسی اسکوپ مشخص شدند

فال حافظ برای امروز شما ۲ آذر

فال حافظ یکم آذر ۱۴۰۴

مژده امروز حافظ برای شما

مژده‌های شیرین و غیرمنتظره حافظ برای امروز

معادل جدید فرهنگستان برای کرانچی

تعبیر فال حافظ امروز ۲۵ آبان ۱۴۰۴

برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۹۷ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۰ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۷۵ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۷۳ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۸ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۶۷ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۰ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005d8m
tabnak.ir/005d8m