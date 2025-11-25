نبض خبر
آبگیری هلیکوپترها از ارس برای حریق جنگلهای نمنق
به دنبال وقوع آتشسوزی گسترده در جنگلهای نمنق، عملیات اطفای حریق با استفاده از هلی کوپترهای هلالاحمر وارد مرحله جدیدی شد. هلی کوپتر امدادی هلالاحمر تاکنون با انجام چندین پرواز نسبت به آبگیری از رودخانه ارس اقدام کرد و با رهاسازی حجم بالای آب بر روی کانونهای آتش، روند مهار حریق را تسریع بخشید. صعبالعبور بودن مسیرهای زمینی و شدت گسترش آتش موجب شد که استفاده از توان هوایی در اولویت عملیات قرار گیرد. هماکنون تیمهای امداد و نجات، نیروهای منابع طبیعی، آتشنشانی و داوطلبان محلی به صورت هماهنگ در حال تلاش برای کنترل کامل حریق هستند. براساس اعلام نیروهای میدانی، وزش باد همچنان چالشی جدی در ادامه عملیات محسوب میشود، اما با ورود بالگرد و افزایش توان آبی، امیدها برای مهار کامل آتش بیشتر شده است.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر آتش سوزی جنگل ویدیو جنگل های نمنق فیلم