مهدی طارمی: قلبمان به درد آمد

مهدی طارمی در واکنش به آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی استوری احساسی را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۴۲۰۹۳
| |
479 بازدید

مهدی طارمی: قلبمان به درد آمد

به گزارش تابناک، مهدی طارمی در واکنش به آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی نوشت:

«آتش سوزی در جنگل‌های کشورمان، قلب مردم را به درد آورد. جنگل‌هایی با قدمت چند میلیون سال که هزاران گونه گیاهی و جانوری دارد از محیط‌بانان، جنگل‌بانان و مردم عزیز مازندران که با دست خالی برای خاموش کردن آتش اقدام کردند، قدردانی می‌کنم همچنین نیروهای شریف آتش نشانی که تمام تلاش خود را کردند. همانطور که کارشناسان بارها تاکید کرده‌اند، امیدوارم تجهیزات مدرن پیشگیرانه که در همه جای دنیا استفاده می‌کنند همچنین هواپیماهای اطفای حریق که وجودشان ضرورت دارد، تامین شود تا در صورت تکرار فاجعه خسارت کمتری وارد شود.»

مهدی طارمی بازیکن فوتبال ستاره ایرانی جنگل های هیرکانی آتش سوزی آتش سوزی جنگل جنگل الیت مازندران
