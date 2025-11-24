میلی صفحه خبر لوگو بالا
ترافیک ۷ ساعته آزادراه کرج - قزوین درپی انحراف تریلی

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به انحراف ناگهانی یک تریلی حامل باتری در آزادراه قزوین–کرج گفت: این حادثه با جابه‌جایی نیوجرسی و برخورد یک خودرو سواری همراه بود که در پی آن سه نفر مصدوم و ترافیک چند کیلومتری در هر دو مسیر ایجاد شد.
کد خبر: ۱۳۴۲۰۸۸
| |
364 بازدید
ترافیک ۷ ساعته آزادراه کرج - قزوین درپی انحراف تریلی

به گزارش تابناک سرهنگ سیاوش محبی ضمن تشریح جزئیات این حادثه اعلام کرد: حوالی ساعت ۱۵:۰۰روز جاری، یک دستگاه تریلی کشنده بنز آکسور حامل بار باتری که از تهران به سمت تبریز در حرکت بود، در کیلومتر ۱۰ آزادراه قزوین–کرج (باند شمالی) به دلایل نامعلومی از مسیر اصلی منحرف شد. این تریلی پس از خروج از خط حرکت، با نیوجرسی‌های میانی برخورد کرد و یکی از نیوجرسی‌ها نیز وارد لاین جنوبی شد.

وی ادامه داد: در همین زمان، یک دستگاه دنا که در مسیر جنوبی در حال تردد بود، با نیوجرسی جابه‌جا شده برخورد کرد که در نتیجه آن ۳ نفر مصدوم و برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ محبی افزود: به دلیل نوع بار تریلی (باتری) و انسداد کامل مسیر، عملیات جابه‌جایی خودرو دشوار بود و با استفاده از جرثقیل و لودر انجام شد. وقوع حادثه همزمان با تعطیلات و حجم بالای تردد باعث شد در هر ۲ باند شمالی و جنوبی آزادراه، پس‌زدگی ترافیک ۵ تا ۷ کیلومتری ایجاد شود.

وی که به همراه جانشین و فرمانده پاسگاه در محل حضور داشت، گفت: با انجام اقدامات لازم و روان‌سازی ترافیک، مسیر کاملاً باز شد و در حال حاضر ترافیک عادی و روان است.

گفتنی است، عملیات امداد و بازگشایی مسیر بیش از ۷ ساعت به طول انجامید و ترافیک سنگینی به طول تقریبی ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر در هر دو محور شمالی و جنوبی ایجاد کرد.

مصدومین حادثه نیز در وضعیت باثبات گزارش شده‌اند.

 

آزادراه کرج قزوین سانحه رانندگی تریلی انحراف تصادف مصدومیت ترافیک سنگین
