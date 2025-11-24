En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوی یک ایرانی با اسلحه در آمریکا
تعداد بازدید : 184
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۲۰۸۶
کد خبر:۱۳۴۲۰۸۶
1054 بازدید
نبض خبر

اسرائیل هزاران افغانی را برای جاسوسی در ایران استخدام کرد! + زیرنویس

جان کیریاکو، افسر سابق سی آی ای مدعی شد: «اسرائیلی‌ها هزاران پناهنده افغان را به عنوان خبرچین و منبع اطلاعاتی در ایران استخدام کردند. کسانی که صد دلار می‌گرفتند و هر روز مسیر عبور سرداران را گزارش می‌کردند!» ادعای این افسر اطلاعاتی آمریکا را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر جان کیریاکو مهاجر افغانی جاسوس افغان موساد ترور فرماندهان ترور سران نظام جاسوسی جنگ دوازده روزه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
لباس مبدل مسعود پزشکیان در جریان جنگ دوازده روزه
ترور سران ایران به توصیه کمیته «دینوگراد» اسرائیل
شمخانی درباره ترور مجددش: اسرائیلی‌ها ول نمی‌کنند!
تلاش کردیم برنامه هسته‌ای ایران را سال‌ها به عقب برگردانیم!
جایگزینی فرماندهان ترور شده ایران فقط در 3 دقیقه!
هشدار چهره نزدیک به جلیلی درباره ترور رهبر انقلاب!
توضیح قابل تامل درباره هک دوربین‌های شهری توسط اسرائیل
تصاویر تبادل آتش نیروهای وزارت اطلاعات با جاسوسان
موساد از حمله به ایران چه درس‌هایی گرفت؟ پاسخ مقام سابق موساد
جزئیات تازه ترور فرماندهان سپاه: موساد با 100 سردار تماس گرفت
روایت یک افغانی از 5 سفر به ایران: این بار برای پنج سال می‌روم!
دانشجوی افغانی مالخر گوشی دزدی از آب درآمد!
مصاحبه باورنکردنی زن افغانی در ایران
جمعیت وحشتناک افغانی‌ها در صف پاسپورت
افشاگری وزیر کشور درباره افغانی‌هایی که با هدف به ایران آمدند
ویدیوی ناموسی که چند ایرانی درباره افغانی‌ها ساختند!
نصب پرچم افغانستان در خانه افغانی‌ها در ایران!
گزارش تکان دهنده از تهدید امنیتی افغان‌ها در ایران
ادبیات تحقیرآمیز دختر افغانی درباره ایران
یار جلیلی تمامی جاسوسان افغانی موساد را تبرئه کرد!
ابعاد تکان‌دهنده جاسوسی نظامی افغانی‌ها در ایران
مهاجر افغانی: سگ ایران به ترکیه می‌ارزد!
ویدیوی ترسناک از حرکت عجیب افغانی‌ها در مترو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟