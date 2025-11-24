اسرائیل هزاران افغانی را برای جاسوسی در ایران استخدام کرد! + زیرنویس

جان کیریاکو، افسر سابق سی آی ای مدعی شد: «اسرائیلی‌ها هزاران پناهنده افغان را به عنوان خبرچین و منبع اطلاعاتی در ایران استخدام کردند. کسانی که صد دلار می‌گرفتند و هر روز مسیر عبور سرداران را گزارش می‌کردند!» ادعای این افسر اطلاعاتی آمریکا را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.