اسرائیل هزاران افغانی را برای جاسوسی در ایران استخدام کرد! + زیرنویس
جان کیریاکو، افسر سابق سی آی ای مدعی شد: «اسرائیلیها هزاران پناهنده افغان را به عنوان خبرچین و منبع اطلاعاتی در ایران استخدام کردند. کسانی که صد دلار میگرفتند و هر روز مسیر عبور سرداران را گزارش میکردند!» ادعای این افسر اطلاعاتی آمریکا را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر جان کیریاکو مهاجر افغانی جاسوس افغان موساد ترور فرماندهان ترور سران نظام جاسوسی جنگ دوازده روزه
