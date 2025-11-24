ادعای ارسال کلاهک اتمی از روسیه ایران و حمایت اتمی کره شمالی از ایران!

پس از وایرال شدن ادعاهای پرهزینه کامران غضنفری در مورد اعلام آمادگی روسیه برای ارسال کلاهک اتمی به ایران و اینکه رهبر کره شمالی اگر اسرائیل به ایران بمب اتم بزند با کره شمالی طرف است، او اصل این ادعاها را تایید کرد و گفت به نقل از منابع روس و کره شمالی در زمان جنگ دوازده روزه گفته است! این نماینده سوپرانقلابی در عین حال گفت با این فضاسازی رسانه‌ای دنبال آوردن جاسوس های آژانس هسته ای به ایران هستند! اظهارات غضنفری که در ادامه اظهارات هزینه سازش برای کشور مطرح شده را می‌بینید و می‌شنوید.