En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
«ای ایران» که امشب محمود کریمی در حضور رهبری خواند
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۲۰۷۹
کد خبر:۱۳۴۲۰۷۹
6 بازدید
نبض خبر

ادعای ارسال کلاهک اتمی از روسیه ایران و حمایت اتمی کره شمالی از ایران!

پس از وایرال شدن ادعاهای پرهزینه کامران غضنفری در مورد اعلام آمادگی روسیه برای ارسال کلاهک اتمی به ایران و اینکه رهبر کره شمالی اگر اسرائیل به ایران بمب اتم بزند با کره شمالی طرف است، او اصل این ادعاها را تایید کرد و گفت به نقل از منابع روس و کره شمالی در زمان جنگ دوازده روزه گفته است! این نماینده سوپرانقلابی در عین حال گفت با این فضاسازی رسانه‌ای دنبال آوردن جاسوس های آژانس هسته ای به ایران هستند! اظهارات غضنفری که در ادامه اظهارات هزینه سازش برای کشور مطرح شده را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر همکاری ایران و روسیه سلاح اتمی ویدیو کامران غضنفری
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
تمام «نه»های رهبر انقلاب به سلاح اتمی
جهان با جنگ افزار هسته‌ای ایران جای امن‌تری است
اسناد پنتاگون را داریم که رئیسی ترور شده است!
اگر برخی اتهامات حسن روحانی اثبات شود، حکمش اعدام است!
ادعای جاسوسی ظریف برای سی آی ای!
نطق شدید در مجلس درباره نقش آذربایجان در حمله اسرائیل به ایران
نماینده تهران: ممکن است به تجمع‌کنندگان حجاب کمک مالی می‌کنم
آمریکا: سیاست ما در قبال ایران تغییری نکرده
روایت عراقچی از ساخت بمب اتم ایرانی
نخستین عکس العمل دولت به اتهام جاسوسی به پزشکیان
هدف چین از تولید تسلیحات اتمی
ترامپ برای ایران یک مائده آسمانی است!
جنگ ایران و اسرائیل با بمب اتم به روایت مرشایمر
تهدید مسعود پزشکیان به عزل و 15 سال زندان!
خشم سخنران تجمع‌های حجاب و عفاف همزمان با ریزش دلار
اعلام جرم علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی!
اعلام جرم علیه مسعود پزشکیان بابت عارف و قائم پناه!
جمله معروف استالین درباره سلاح اتمی چه بود؟
چین: سلاح هسته‌ای داریم تا از خودمان دفاع کنیم
حمله و دفاع از ظریف در صحن مجلس!
سوال جنجالی خبرنگار روس درباره ایران از مقام اسرائیل + زیرنویس
تلویزیون اسرائیل: اجزای بمب اتم ایران آماده است!
لاریجانی: ظرف 24 ساعت می‌توانیم سلاح هسته‌ای بسازیم!
توان علمی ساخت بمب اتم در زمان کوتاه را داریم
روایت تلویزیون چین از بمب اتم ایرانی
تاکید بان‌‌کی‌مون بر خاورمیانه عاری از سلاح اتمی
بمب اتم اسرائیل امنیت است اما بمب اتم ایران تهدید؟!
تحریم به مثابه سلاحی کشتار جمعی در دست غرب
تلویزیون آلمان: ایران به روسیه فناوری ارسال می‌کند!
الگوی همکاری ایران و روسیه برای ثبات منطقه
سرهنگ آمریکایی: روسیه مشتری ایران شده است!
همکاری ایران و روسیه در زمینه کشاورزی
سه سلاح وحشتناک که از بمب‌ هسته‌ای مخرب‌ترند
ماکرون طرح خود را درباره ایران به ترامپ ارائه کرد
ادعا‌های پامپئو برای توجیه تحریم ها‌ی آمریکا علیه ایران
دبیرکل ناتو خواستار تجهیز به سلاح اتمی شد
در صورت حمله به ایران، متوسل به بمب اتم می‌شویم؟ پاسخ صالحی
ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد؛ فقط ما!
رایزنی مهم «پوتین» و «مخبر»
روسیه در پی استقرار سلاح اتمی در کریمه است
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟