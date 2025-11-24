میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چهارمین شب عزاداری فاطمی باحضور رهبر انقلاب + عکس

مراسم شام غریبان شهادت حضرت زهرا(س) با حضور رهبر انقلاب در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۴۲۰۶۹
| |
1147 بازدید

چهارمین شب عزاداری فاطمی باحضور رهبر انقلاب + عکس

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر انقلاب، همزمان با چهارمین شب عزاداری‌ در حسینیه امام خمینی (ره)، مراسم شام شهادت حضرت زهرا(س) امشب (شامگاه دوشنبه) با حضور رهبر انقلاب اسلامی و هزاران نفر از عزاداران فاطمی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود عالی در سخنانی با تبیین نقش معروف‌ها و منکرهای اجتماعی و تاثیرگذار در جامعه و فراتر از آن در جبهه حق، گفت: حضرت زهرا(س) با عمل و بیان خود بزرگترین معروف جبهه حق یعنی حضرت امیرالمومنین علی علیه‌السلام را حفظ کردند و با ممانعت از وقوع  بالاترین منکر یعنی انحراف از جبهه ولایت، در واقع «حافظ جبهه حق» شدند.

همچنین در این مراسم آقای محمود کریمی در رثای حضرت صدیقه (س) مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای بیت رهبری حسینیه امام خمینی عزاداری ایام فاطمیه شهادت حضرت فاطمه
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: فرمانده نیروی هوافضای سپاه در بیت رهبری
عکس | سران قوا در بیت رهبری
عکس: عراقچی در دومین شب مراسم بیت رهبری
عزاداری شب شهادت حضرت زهرا (س) در بیت رهبری
دومین شب عزاداری شهادت حضرت زهرا در بیت رهبری
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
سیگنال سقوط تاریخی ساخت‌وساز به بازار مسکن
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
پوتین با جام جهانی جدید به جنگ فیفا آمد
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
بیانیه حزب‌الله پس از شهادت فرمانده ایرانی تبار
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۱۹ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۹۳ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۱ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۷۲ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۸ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۷ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005d8H
tabnak.ir/005d8H