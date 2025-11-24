چهارمین شب عزاداری فاطمی باحضور رهبر انقلاب + عکس

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر انقلاب، همزمان با چهارمین شب عزاداری‌ در حسینیه امام خمینی (ره)، مراسم شام شهادت حضرت زهرا(س) امشب (شامگاه دوشنبه) با حضور رهبر انقلاب اسلامی و هزاران نفر از عزاداران فاطمی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود عالی در سخنانی با تبیین نقش معروف‌ها و منکرهای اجتماعی و تاثیرگذار در جامعه و فراتر از آن در جبهه حق، گفت: حضرت زهرا(س) با عمل و بیان خود بزرگترین معروف جبهه حق یعنی حضرت امیرالمومنین علی علیه‌السلام را حفظ کردند و با ممانعت از وقوع بالاترین منکر یعنی انحراف از جبهه ولایت، در واقع «حافظ جبهه حق» شدند.

همچنین در این مراسم آقای محمود کریمی در رثای حضرت صدیقه (س) مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی کرد.