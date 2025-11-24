آغاز پرداخت دو وام همزمان به بازنشستگان

به گزارش تابناک و براساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، علاءالدین ازوجی، سرپرست این صندوق، خبر داد که در راستای تقویت برنامههای حمایتی و بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان، مرحله جدید پرداخت وام ضروری به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به حساب ۳۳ هزار نفر از مشمولان انجام شد.
پرداخت همزمان دو نوع وام
وی همچنین با تأکید بر پیگیری طرحهای تسهیلاتی دیگر، افزود که علاوه بر وام ضروری، وام ویژهای تحت عنوان حَمپاد نیز به گروهی از واجدان شرایط پرداخت شده است. این وام شامل ۱۴۸ نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد با مبلغ ۱۰ میلیون تومان و ۱۰۹ نفر از دانشجویان مقطع دکترا با مبلغ ۱۵ میلیون تومان بوده است.
تداوم برنامههای حمایتی
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری همچنین با اشاره به اهمیت استمرار اجرای این برنامهها، اظهار داشت: برنامهریزی دقیق در زمانبندی پرداختها از اولویتهای کلیدی ماست و صندوق در نظر دارد تسهیلات را با حداکثر سرعت، دقت و عدالت به دست بازنشستگان برساند.
افزایش دامنه خدمات رفاهی
او در ادامه افزود که پیرو درخواستهای متعدد بازنشستگان برای گسترش خدمات و تسهیلات رفاهی، صندوق در تلاش است با همکاری شرکتهای تابعه و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی موجود، دامنه خدمات رفاهی و برنامههای حمایتی را افزایش دهد تا بازنشستگان از مزایای بیشتری برخوردار شوند.