افزایش شانس صعود تراکتور در لیگ نخبگان

به گزارش تابناک، تراکتور ایران در پنجمین دیدار مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، از ساعت ۱۷:۱۵ امروز (دوشنبه) در ورزشگاه مرکزی قارشی به مصاف نسف قارشی ازبکستان رفت و با گل دقیقه ۱۷ رِگی لوشکیا، به برتری یک بر صفر رسید.

شاگردان دراگان اسکوچیچ با این برد ۱۱ امتیازی شدند و به‌صورت موقت به رده دوم جدول در منطقه غرب صعود کردند؛ جایگاهی که آنها را در آستانه صعود به مرحله حذفی قرار می‌دهد. از ۱۲ تیم حاضر، هشت تیم جواز حضور در دور بعد را می‌گیرند و تراکتور با امتیازهای کسب‌شده شانس بالایی دارد. نسف قارشی نیز همچنان در قعر جدول قرار دارد.

نسف در دقایق ابتدایی یک بار تیر دروازه تراکتور را لرزاند، اما این تیم بود که بازی را در اختیار گرفت و روی یک حرکت ترکیبی به گل رسید. در نیمه دوم میزبان چند بار تا آستانه تساوی پیش رفت ولی بی‌دقتی و بدشانسی مانع شد. تراکتور هم با وجود چند موقعیت در لحظات پایانی، به همان تک‌گل لوشکیا بسنده کرد و سه امتیاز ارزشمند را گرفت.