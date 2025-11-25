آمارها نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۸۰۰ تا ۱۸۶۶، ۶۴۴ اعدام در سوئد انجام شد که پس از اسپانیا، دومین آمار بالای سرانه در اروپا بود. پس از اصلاح قانون مجازات نیز تعداد اعدام‌ها به ۱۵ نفر کاهش یافت.

به گزارش تابناک؛ آخرین کسی که در سوئد اعدام شد، یک سارق قاتل بود.

یوهان آلفرد آندر، آخرین فردی بود که در سوئد اعدام شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که آندر ۳۶ ساله به جرم قتل در جریان یک سرقت که در ژانویه ۱۹۱۰ انجام شده بود، حکم اعدام را دریافت کرد. حکم او نیز مشمول تخفیف نشد و در ۲۳ نوامبر با گیوتین اعدام شد. این تنها باری بود که از گیوتین در سوئد استفاده شد، زیرا تازه در سال ۱۹۰۶ بود که طبق قانون مصوب جدید، این دستگاه جایگزین گردن‌زدن دستی شده بود.

این اعدام تنها اعدام در زمان پادشاه گوستاو پنجم هم بود و اگرچه تا سال ۱۹۷۳، مجازات اعدام در سوئد حداقل برای برخی از جرائم به‌عنوان یک مجازات قانونی باقی ماند و حتی سوئد از آخرین کشور‌های اروپایی بود که مجازات اعدام را لغو کرد، اما در عمل هیچ‌گاه در حد فاصل سال‌های ۱۹۱۰ تا ۱۹۷۳، هیچ محکومی در سوئد به این مجازات محکوم نشد.

