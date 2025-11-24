استقبال پوتین از طرح ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سرویس مطبوعاتی کاخ کرملین در بیانیهای اعلام کرد: پوتین و اردوغان در جریان این گفت وگوی تلفنی درباره درگیری اوکراین، طرح واشنگتن برای پایان جنگ و برقراری صلح میان مسکو و کییف و روابط دو جانبه با یکدیگر بحث و رایزنی کردند.
بر اساس این بیانیه، پوتین در جریان این تماس تلفنی با اشاره به اینکه طرح صلح آمریکا توسط مسکو بررسی شده است، یادآور شد: این طرح صلح با مذاکرههای انجام شده با ترامپ در آلاسکا مطابقت دارد.
بیانیه سرویس مطبوعاتی کاخ کرملین میافزاید: طرفین در این گفت وگوی تلفنی در مورد همکاریهای دو جانبه با تمرکز بر گسترش روابط تجاری، سرمایهگذاریهای مشترک و اجرای پروژههای انرژی با یکدیگر تبادل نظر کردند.
بر اساس این بیانیه، اردوغان نیز در جریان این تماس تلفنی از آمادگی آنکارا برای تسهیل روند مذاکرات برای برقراری صلح در اوکراین خبر داد.
به گزارش ایرنا، طبق طرح پیشنهادی آمریکا که به رسانههای غربی درز کرده است، ایالات متحده و کشورهای دیگر باید حاکمیت روسیه بر کریمه، دونباس و دیگر مناطقی را که اوکراین باید از آنها صرفنظر کند، به رسمیت بشناسند. در مقابل، کییف تضمینهای امنیتی آمریکا و اروپا را دریافت خواهد کرد.
پایگاه «آکسیوس» به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که خط تماس در مناطق خرسون و زاپروژیا ثابت خواهد شد و روسیه باید برخی مناطق را به اوکراین بازگرداند.
همچنین ارتش اوکراین به طور قابل توجهی کوچک خواهد شد و توانایی سلاحهای دوربرد را از دست خواهد داد. استقرار نیروهای خارجی ممنوع خواهد شد و زبان روسی باید به زبان رسمی کشور تبدیل شود. بلومبرگ نیز گزارش داد که طرح جدید آمریکا لغو تحریمها علیه روسیه را نیز شامل میشود.