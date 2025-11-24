میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کریستیانو رونالدو روی چند گل تاثیرگذار بوده است؟

ستاره تیم ملی فوتبال پرتغال و باشگاه النصر در طول دوران فوتبالش روی ۱۲۱۳ گل نقش داشته است.
کد خبر: ۱۳۴۲۰۲۹
| |
3 بازدید
کریستیانو رونالدو روی چند گل تاثیرگذار بوده است؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ کریستیانو رونالدو در چهل‌سالگی همچنان می‌درخشد و عملکرد خیره‌کننده‌ای را نشان می‌دهد.

این ستاره پرتغالی در دیدار اخیر النصر توانست یک سوپرگل را با ضربه قیچی برگردان به ثمر برساند. رونالدو یکی از گلزنان برتر و بزرگ تاریخ فوتبال جهان است که روی ۱۲۱۳ گل نقش داشته؛ به طوری که در ۱۲۹۸ بازی توانسته است ۹۵۴ گل به ثمر برساند و ۲۵۹ پاس گل هم بدهد.

لیونل مسی، رقیب همه این سال‌های CR۷، آمار بهتری نسبت به او دارد؛ هر چند دو سال از این ستاره پرتغالی کوچک‌تر است. تعداد تاثیرگذاری‌های مسی روی گل با پیراهن تیم‌هایی که برایشان به میدان رفته، ۱۳۰۰ است؛ به طوری که توانسته است ۸۹۶ گل به ثمر برساند و ۴۰۴ پاس گل هم بدهد.

به این ترتیب تعداد گل‌های زده کریستیانو رونالدو بیشتر است، اما مسی بیشتر پاس گل داده است و در مجموع از ستاره پرتغالی آمار بهتری دارد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کریستیانو رونالدو گل ستاره پرتغالی گلزنان تاریخ فوتبال مسی
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش عجیب ترامپ به دیدار با رونالدو!
مسی به رکورد ۱۳۰۰ رسید!
عکس | قدم زدن رونالدو با ترامپ در کاخ سفید
تصاویر کریس رونالدو در مهمانی شام ترامپ
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
سیگنال سقوط تاریخی ساخت‌وساز به بازار مسکن
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
پوتین با جام جهانی جدید به جنگ فیفا آمد
امام‌جمعه اصفهان: اگر مردم توبه کنند باران می‌بارد
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۱۹ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۹۳ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۷۲ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۸ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۷ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005d7d
tabnak.ir/005d7d