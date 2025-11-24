کریستیانو رونالدو روی چند گل تاثیرگذار بوده است؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ کریستیانو رونالدو در چهلسالگی همچنان میدرخشد و عملکرد خیرهکنندهای را نشان میدهد.
این ستاره پرتغالی در دیدار اخیر النصر توانست یک سوپرگل را با ضربه قیچی برگردان به ثمر برساند. رونالدو یکی از گلزنان برتر و بزرگ تاریخ فوتبال جهان است که روی ۱۲۱۳ گل نقش داشته؛ به طوری که در ۱۲۹۸ بازی توانسته است ۹۵۴ گل به ثمر برساند و ۲۵۹ پاس گل هم بدهد.
لیونل مسی، رقیب همه این سالهای CR۷، آمار بهتری نسبت به او دارد؛ هر چند دو سال از این ستاره پرتغالی کوچکتر است. تعداد تاثیرگذاریهای مسی روی گل با پیراهن تیمهایی که برایشان به میدان رفته، ۱۳۰۰ است؛ به طوری که توانسته است ۸۹۶ گل به ثمر برساند و ۴۰۴ پاس گل هم بدهد.
به این ترتیب تعداد گلهای زده کریستیانو رونالدو بیشتر است، اما مسی بیشتر پاس گل داده است و در مجموع از ستاره پرتغالی آمار بهتری دارد.