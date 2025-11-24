وزارت امور خارجه آمریکا دستورالعمل‌های سختگیرانه‌ای را برای سفارتخانه‌ها صادر کرده است که بر اساس آن از صدور ویزا برای خارجی‌های چاق، مبتلایان به بیماری‌های مزمن، افسرده‌ها و کسانی که تعداد زیادی فرزند یا والدین مسن دارند که نیاز به مراقبت ویژه دارند، به بهانه اینکه بار مالی بر دوش دولت هستند، جلوگیری می‌کند.

یک مجله فرانسوی اعلام کرد دولت آمریکا با امتناع از صدور ویزا برای افراد چاق و بیماران و پاکسازی ارتش از ژنرال‌های دارای اضافه‌وزن، سیاست‌های بحث‌برانگیزی را در پیش گرفته است که به طور خطرناکی به تز‌های انتخاب ژنتیکی که در قرن نوزدهم ظاهر شد، نزدیک می‌شود.

به نقل از لوپس، این روزنامه - در تحلیلی به قلم سارا حلیفه لوگران - اشاره کرد وزارت امور خارجه آمریکا دستورالعمل‌های سختگیرانه‌ای را برای سفارتخانه‌ها صادر کرده است که بر اساس آن از صدور ویزا برای خارجی‌های چاق، مبتلایان به بیماری‌های مزمن، افسرده‌ها و کسانی که تعداد زیادی فرزند یا والدین مسن دارند که نیاز به مراقبت ویژه دارند، به بهانه اینکه بار مالی بر دوش دولت هستند، جلوگیری می‌کند.

با این حال، سیاست جدید محدود به مهاجرت نیست، بلکه ارتش را نیز شامل می‌شود، زیرا پیت هیگست، وزیر جنگ، اعلام کرد که وجود ژنرال‌ها و دریاسالار‌های دارای اضافه‌وزن را در چارچوب ایجاد تصویری ایده‌آل از جنگجوی ورزشکار آمریکایی نمی‌پذیرد و این امر منعکس‌کننده دیدگاه رئیس جمهور دونالد ترامپ نسبت به شهروند ایده‌آل خود در عصر «دوباره آمریکا را بزرگ کنیم (ماگا)» است.

به گفته حلیفه لوگران، این سیاست‌ها با وسواس نسبت به ژن‌ها و هوش ارثی همراه است، به طوری که شرکت‌های نوپا در دره سیلیکون در فناوری‌های ویرایش ژن‌ها برای جنین‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند تا افرادی باهوش‌تر و کمتر مستعد ابتلا به بیماری تولید کنند.

ایلان ماسک میلیاردر، که قبلاً به ترامپ نزدیک بود، از طریق به دنیا آوردن تعداد زیادی فرزند برای تقویت «هوش ژنتیکی» بشر، در این آرزو سهیم است، همچنین خود ترامپ همچنان این باور را ابراز می‌کند که موفقیت در زندگی تا حد زیادی به داشتن «ژن‌های خوب» بستگی دارد.

به گفته نویسنده، ترامپ از مدت‌ها پیش وسواس ژن‌ها را داشته است، زیرا در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۲۴، اظهارات تکان‌دهنده‌ای را درباره مهاجرانی که «خون کشور ما را با (…) ژن‌های بد خود مسموم می‌کنند» بیشتر بیان می‌کرد.

او در سخنرانی خود در سال ۲۰۲۰ در مینه‌سوتا گفت: «شما ژن‌های خوبی دارید، این را می‌دانید. اینطور نیست؟ این تا حد زیادی مربوط به ژن‌ها است، اینطور نیست؟ نظریه اسب مسابقه»، با اشاره به این ایده که نژاد‌های خوب در پرورش اسب، فرزندان برتری به دست می‌دهند.

همچنین ترامپ در سال ۲۰۱۰ در شبکه سی‌ان‌ان گفت: «من به قدرت ژن‌ها اعتقاد دارم، وقتی اسب‌های مسابقه را تلاقی می‌دهید، اغلب یک اسب سریع به دست می‌آورید»، و در نهایت به تمجید از میراث ژنتیکی خوب خود پرداخت و در سال ۱۹۸۸ در مقابل اپرا وینفری گفت که متقاعد شده است که ژن‌ها موفقیت در زندگی را تعیین می‌کنند و برای رسیدن به ثروت هنگفت باید «ژن‌های خوب را داشت».

با این حال، بزرگ‌ترین تناقض - همانطور که تحلیل نشان می‌دهد - این است که مردی که معیار‌های سختگیرانه‌ای را برای انتخاب ژنتیکی تعیین می‌کند، در واقع فردی مسن و دارای اضافه‌وزن است که نشان‌دهنده تناقض بین سخنرانی‌های رسمی و سیاست‌های اعمال شده در عمل است.

در مجموع، نویسنده به این نتیجه می‌رسد که به نظر می‌رسد آمریکای ترامپ به سمت دنیایی پیش می‌رود که در آن سلامت، تناسب اندام و ژن‌ها ارزش شهروند را تعیین می‌کنند، در چارچوب دیدگاهی که کنترل اجتماعی، کنترل مهاجرت و بهداشت عمومی در خود جمع می‌کند، با پیشینه‌ای فرهنگی و سیاسی که برخی از تز‌های بحث‌برانگیز گذشته را احیا می‌کند.