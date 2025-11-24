تقدیر سرلشکر موسوی از حضور مردم در تشییع شهدا

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در پی حضور پرشور مردم در مراسم وداع و تشییع ۳۰۰ شهید گمنام دفاع مقدس، از این حضور گسترده قدردانی کرد و آن را نشانه‌ای از عشق و ارادت مردم ایران به شهدا و اسلام ناب محمدی دانست.

به گزارش تابناک؛ سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، در پی حضور باشکوه و گسترده مردم در مراسم وداع و تشییع پیکر‌های مطهر ۳۰۰ شهید گمنام دفاع مقدس، پیامی منتشر کرد و از این حضور بی‌نظیر قدردانی نمود. متن پیام به شرح ذیل است:

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ"حمد و سپاس خداوند شاهد و ناظر را که در لحظه‌های نیاز، بشارت‌های تردیدناپذیرش را بر دل‌های بیدار این ملّت خداجوی و خداباور نازل فرمود تا بار دیگر شاهد حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم شریف ایران اسلامی در مراسم تشییع پیکر‌های مطهر شهدای والامقام گمنام دفاع مقدس در سراسر میهن اسلامی باشیم. حماسه‌ای باشکوه و به یادماندنی که بار دیگر یاد و خاطره ایثار و مقاومت و جانفشانی ملت سربلند ایران اسلامی را در دوران پر افتخار دفاع مقدس زنده کرد. حضور بی بدیل و غیر قابل توصیف شما مردم ولایتمدار در مراسم استقبال، وداع و تشییع پیکر‌های مطهر ۳۰۰ شهید والامقام گمنام دفاع مقدس، نشانه عشق و ارادت و عمق دلبستگی به مقام شامخ شهدا و دلدادگی به اسلام ناب محمدی و حضرت فاطمه اطهر (س) است و اجرتان در نزد خداوند متعال محفوظ خواهد بود. اینجانب ضمن ادای احترام به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا، بر خود لازم می‌دانم از اقشار مختلف هم میهنان عزیز در سراسر کشور که با حضور پرشور خود در مراسم وداع و تشییع شهدای گرانقدر گمنام برگی دیگر بر صفحات زرین تاریخ انقلاب اسلامی افزودند، تقدیر و تشکر نموده و سلامتی و سربلندی ملت شریف و بصیر ایران را تحت توجهات حضرت ولیعصر (عج) و رهبری حکیمانه حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم. رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی