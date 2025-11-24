میلی صفحه خبر لوگو بالا
تقدیر سرلشکر موسوی از حضور مردم در تشییع شهدا

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در پی حضور پرشور مردم در مراسم وداع و تشییع ۳۰۰ شهید گمنام دفاع مقدس، از این حضور گسترده قدردانی کرد و آن را نشانه‌ای از عشق و ارادت مردم ایران به شهدا و اسلام ناب محمدی دانست.
به گزارش تابناک؛ سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، در پی حضور باشکوه و گسترده مردم در مراسم وداع و تشییع پیکر‌های مطهر ۳۰۰ شهید گمنام دفاع مقدس، پیامی منتشر کرد و از این حضور بی‌نظیر قدردانی نمود. متن پیام به شرح ذیل است:

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ"حمد و سپاس خداوند شاهد و ناظر را که در لحظه‌های نیاز، بشارت‌های تردیدناپذیرش را بر دل‌های بیدار این ملّت خداجوی و خداباور نازل فرمود تا بار دیگر شاهد حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم شریف ایران اسلامی در مراسم تشییع پیکر‌های مطهر شهدای والامقام گمنام دفاع مقدس در سراسر میهن اسلامی باشیم. حماسه‌ای باشکوه و به یادماندنی که بار دیگر یاد و خاطره ایثار و مقاومت و جانفشانی ملت سربلند ایران اسلامی را در دوران پر افتخار دفاع مقدس زنده کرد. حضور بی بدیل و غیر قابل توصیف شما مردم ولایتمدار در مراسم استقبال، وداع و تشییع پیکر‌های مطهر ۳۰۰ شهید والامقام گمنام دفاع مقدس، نشانه عشق و ارادت و عمق دلبستگی به مقام شامخ شهدا و دلدادگی به اسلام ناب محمدی و حضرت فاطمه اطهر (س) است و اجرتان در نزد خداوند متعال محفوظ خواهد بود. اینجانب ضمن ادای احترام به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا، بر خود لازم می‌دانم از اقشار مختلف هم میهنان عزیز در سراسر کشور که با حضور پرشور خود در مراسم وداع و تشییع شهدای گرانقدر گمنام برگی دیگر بر صفحات زرین تاریخ انقلاب اسلامی افزودند، تقدیر و تشکر نموده و سلامتی و سربلندی ملت شریف و بصیر ایران را تحت توجهات حضرت ولیعصر (عج) و رهبری حکیمانه حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم. رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی

