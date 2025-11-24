میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وقتی «توییتر» پرده از حساب‌های ضدایرانی برداشت!

قابلیت جدید نمایش مبدا فعالیت کاربران که به تازگی به شبکه اجتماعی ایکس اضافه شده بود، برای صهیونیست‌ها رسوایی به بار آورد.
کد خبر: ۱۳۴۲۰۰۶
| |
1763 بازدید

وقتی «توییتر» پرده از حساب‌های ضدایرانی برداشت!

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بازدیدکنندگان و کاربران شبکه اجتماعی ایکس با افزوده شدن یک قابلیت جدید به صفحه نمایه هر کاربر رفته و روی تاریخ پیوستن آنها به ایکس کلیک می‌کردند تا صفحه جدید درباره این حساب را مشاهده کنند. این صفحه دقیقاً نشان می‌دهد یک حساب کاربری از کدام کشور به ایکس پیوسته است. این اطلاعات با جزئیات معمول موقعیت مکانی در صفحه نمایه ایکس متفاوت است؛ زیرا دقیقاً نشان می‌داد که یک حساب کاربری از کجا و چه کشوری مطلب ارسال می‌کند و این موقعیت گاهی با آنچه خود کاربر وارد کرده بود، متفاوت بود. افشای کشور مبدا در بین کاربران ایکس به طور گسترده مورد تحسین قرار گرفت. سپس، ناگهان و بدون اطلاع قبلی، این قابلیت برای حساب‌های کاربری دولتی حذف شد. کاربران ایکس عمدتاً از فعال شدن ویژگی نمایش کشور مبدا استقبال کردند، زیرا بسیاری احساس می‌کنند که این ویژگی، بازیگران خارجی و خرابکار را از انتشار اطلاعات نادرست و نشر تبلیغات فریبکارانه و بحث‌های سیاسی مخرب در این سکو منصرف می‌کند. به نظر می‌رسد رسوایی ناشی از ارائه این خدمات برای برخی حساب‌های نظامی و اطلاعاتی وابسته به اسراییل، آمریکا و گروهک منافقین در تصمیم ایکس تأثیرگذار بوده است.

به عنوان مثال، قابلیت مذکور نشان داد حساب کانون حقوق بشر ایران از آلبانی مدیریت می‌شود و بنابراین وابسته به گروهک منافقین است. این قابلیت در کشور‌های دیگر جهان و از جمله در میان حساب‌های طرفدار ترامپ هم رسوایی ایجاد کرد. به عنوان نمونه یک نمایه با نام «MAGA NATION» با بیش از ۳۹۲۰۰۰ دنبال‌کننده، در اروپای شرقی مستقر است. صفحه «Dark Maga» با بیش از ۱۵۰۰۰ دنبال‌کننده از تایلند به روز می‌شود. «MAGA Scope» که دارای بیش از ۵۱۰۰۰ دنبال‌کننده است، از نیجریه اداره می‌شود و «America First» با بیش از ۶۷۰۰۰ دنبال‌کننده، در بنگلادش مستقر است؛ بنابراین هیچ کدام از این صفحات آمریکایی نیستند. این قابلیت نشان داد حساب علی کریمی که خودش در آمریکا زندگی می‌کند از انگلیس و حساب متعلق به مولوی عبدالحمید نیز از قطر هدایت و مدیریت می‌شود. همین قابلیت ثابت کرد بسیاری از حساب‌های کاربری وابسته به اسراییل از هند هدایت می‌شوند. هدایت برخی حساب‌های ضدایرانی از آمریکا نیز با فعال شدن قابلیت مذکور ثابت شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایکس حساب ضدایرانی کاربران علی کریمی قطر گروهک منافقین توییتر
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شماره تلفن تمام کاربران واتس‌اپ لو رفت
علت اختلال اینترنت در ایران اعلام شد
قطر به اسرائیل اخطار داد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
سیگنال سقوط تاریخی ساخت‌وساز به بازار مسکن
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
پوتین با جام جهانی جدید به جنگ فیفا آمد
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
بیانیه حزب‌الله پس از شهادت فرمانده ایرانی تبار
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۱۹ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۹۳ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۷۲ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۸ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۷ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005d7G
tabnak.ir/005d7G