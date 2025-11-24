سقوط خودرو در بافت سه کشته بر جا گذاشت

به گزارش تابناک به نقل از از روابط عمومی جمعیت هلال احمر کرمان، این حادثه امروز دوشنبه حدود ساعت ۷:۳۰ دقیقه در کیلومتر ۲۰ محور بافت به کرمان اتفاق افتاده است.
هلال احمر کرمان تصریح کرد: در پی اعلام گزارش حادثه مبنی بر سقوط سواری سمند از روی پل بلافاصله یک تیم امداد و نجات به محل حادثه اعزام شد و افراد فوتی توسط تیم امداد و نجات رهاسازی و تحویل عوامل مربوطه شدند.
بافت در فاصله ۱۶۰ کیلومتری جنوب غرب مرکز استان کرمان قرار دارد و محور بافت به کرمان از جمله حادثه خیزترین محورهای جاده ای استان محسوب می شود.