سقوط خودرو در بافت سه کشته بر جا گذاشت

هلال احمر استان کرمان اعلام کرد بر اثر سقوط یک دستگاه سواری سمند از روی پل در محور بافت به کرمان سه نفر کشته شدند.

به گزارش تابناک به نقل از از روابط عمومی جمعیت هلال احمر کرمان، این حادثه امروز دوشنبه حدود ساعت ۷:۳۰ دقیقه در کیلومتر ۲۰ محور بافت به کرمان اتفاق افتاده است.

هلال احمر کرمان تصریح کرد: در پی اعلام گزارش حادثه مبنی بر سقوط سواری سمند از روی پل بلافاصله یک تیم امداد و نجات به محل حادثه اعزام شد و افراد فوتی توسط تیم امداد و نجات رهاسازی و تحویل عوامل مربوطه شدند.

بافت در فاصله ۱۶۰ کیلومتری جنوب غرب مرکز استان کرمان قرار دارد و محور بافت به کرمان از جمله حادثه خیزترین محورهای جاده ای استان محسوب می شود.