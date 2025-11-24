میلی صفحه خبر لوگو بالا
مسیر طلای جهانی بر عکس دلار شد

قیمت هر اونس طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی، تحت تاثیر تقویت ارزش دلار و تضعیف چشم انداز کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در دسامبر، کاهش یافت.
مسیر طلای جهانی بر عکس دلار شد

بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۰.۳ درصد کاهش، به ۴۰۵۱ دلار و ۴۸ سنت رسید. بهای هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر، با ۰.۷ درصد افزایش، به ۴۰۴۹ دلار و ۵۰ سنت رسید.

ارزش دلار آمریکا، جمعه گذشته، به بالاترین حد خود در ۶ ماه گذشته رسید، زیرا نشانه‌هایی از رشد سریع‌تر مشاغل در آمریکا در سپتامبر نشان داد که احتمالا بانک مرکزی آمریکا کاهش نرخ بهره را در ماه دسامبر متوقف خواهد کرد. دلار قوی‌تر، طلا را که به ارز آمریکا قیمت گذاری می‌شود، برای خریداران خارجی گران‌تر می‌کند.

صورتجلسه نشست اکتبر فدرال رزرو که چهارشنبه گذشته منتشر شد، نشان داد که سیاست‌گذاران نرخ بهره را کاهش داده‌اند اما هشدار دادند که این اقدام می‌تواند خطر تورم پایدار را به همراه داشته باشد و اعتماد عمومی به بانک مرکزی آمریکا را از بین ببرد.

تاخیر در انتشار گزارش مشاغل آمریکا، نشان داد که آمار مشاغل غیرکشاورزی در سپتامبر ۱۱۹ هزار نفر افزایش یافته که بیش از دو برابر پیش‌بینی‌ها برای افزایش ۵۰ هزار نفری بود. در همین حال، فعالیت کارخانه‌های آمریکا در نوامبر تحت تاثیر تعرفه‌ها به پایین‌ترین حد خود در چهار ماه گذشته رسید.

بر اساس گزارش رویترز، طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، بازارها اکنون احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر فدرال رزرو را ۶۹ درصد پیش‌بینی می‌کنند که نسبت به ۷۴ درصد در جمعه و پیش از تعطیلی بازار، کاهش یافت. طلای بدون بازده معمولا در محیط نرخ بهره پایین و در شرایط عدم قطعیت اقتصادی، عملکرد خوبی دارد.

پس از اظهارات جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، پیش‌بینی‌ها برای کاهش نرخ بهره از ۴۰ درصد در روز جمعه به ۷۴ درصد افزایش یافته است.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۳ درصد کاهش، به ۴۹ دلار و ۸۶ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۱.۱ درصد افزایش، به ۱۵۲۷ دلار و ۲۵ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۷ درصد افزایش، به ۱۳۸۴ دلار و ۱۸ سنت رسید.

 

ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
0
0
پاسخ
۰.۳ درصد کاهش فقط کاهش بزرگ !!!
