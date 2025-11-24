نبض خبر
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا
ویدیویی از اجرای زنده فرهاد مدیری پسر مهران مدیری (فرواگ) در تورنتو کانادا وایرال شده و برخی به شدت به او انتقاد کردهاند. برخی کیفیت اجرای پسر را در حد پدر ارزیابی کردهاند.
حداقل پدر یه چهره ای داره.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
خیلی هم خوب و زیبا بود! حالا جسارتا سلیقه شما چیه؟!! دستکم باعث رونق زبان فارسی میشه! حالا یه خارجی بیاد انگلیسی بخونه و بد هم بخونه شما غش و ضعف میرید!!!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
چه قدر بدبخت شدیم ما که اینا شدند خواننده و چقدر بی فرهنگ شدیم که میریم و از اینا حمایت میکنیم
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
این بنده خدا تقصیری نداره . مقصر اونهایی هستن که پول میدن بیان این اراجیفو گوش کنن . اگه مخاطب نداشته باشه راه به جایی نمیبره . این پدر و پسر هم خوب دندون بعضی از مردمو شمردن .
رسما مردم رو مسخره کردن. هنر حرمت داره از هر یک میلیون نفر شاید یک نفر هنرمند واقعی باشه شماها با اینکارها باعث دیده نشدن همون یکنفر خواهید شد