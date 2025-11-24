En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 639
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۱۹۷۹
کد خبر:۱۳۴۱۹۷۹
1342 بازدید
نظرات: ۱۳
نبض خبر

کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا

ویدیویی از اجرای زنده فرهاد مدیری پسر مهران مدیری (فرواگ) در تورنتو کانادا وایرال شده و برخی به شدت به او انتقاد کرده‌اند. برخی کیفیت اجرای پسر را در حد پدر ارزیابی کرده‌اند.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مهران مدیری کنسرت فرهاد مدیری ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
1
10
پاسخ
خاک تو سر من
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
1
8
پاسخ
حداقل پدر یه چهره ای داره.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
چونه اش خیلی درازه که !
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
0
8
پاسخ
تاسف و غصه خوردم از حال و روز سلیقه موسیقی برخی ها.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
0
6
پاسخ
آاه!
این چی بود روز تعطیل ؟؟
تابناک ؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
6
1
پاسخ
خیلی هم خوب و زیبا بود! حالا جسارتا سلیقه شما چیه؟!! دستکم باعث رونق زبان فارسی میشه! حالا یه خارجی بیاد انگلیسی بخونه و بد هم بخونه شما غش و ضعف میرید!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
هنر سلیقه ای نیست یه واقعیته که درکش کار هرکسی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
0
5
پاسخ
چه قدر بدبخت شدیم ما که اینا شدند خواننده و چقدر بی فرهنگ شدیم که میریم و از اینا حمایت میکنیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
ما که حمایت نمی کنیم ولی حال موسیقی و هنر با اینها خیلی افتضاحه پدرو پسر فقط دنبال پولن اون هم از یک عدهای نادان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
0
3
پاسخ
چه اصراری دارن که خواننده بشن. این همه شغل هست تو این دنیا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
0
3
پاسخ
این بنده خدا تقصیری نداره . مقصر اونهایی هستن که پول میدن بیان این اراجیفو گوش کنن . اگه مخاطب نداشته باشه راه به جایی نمیبره . این پدر و پسر هم خوب دندون بعضی از مردمو شمردن .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
0
0
پاسخ
رسما مردم رو مسخره کردن. هنر حرمت داره از هر یک میلیون نفر شاید یک نفر هنرمند واقعی باشه شماها با اینکارها باعث دیده نشدن همون یکنفر خواهید شد
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
0
0
پاسخ
خب نرو مگه مجبورت کردن.
یکی یه چیزی میفروشه. تو نخر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟