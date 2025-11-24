کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا

ویدیویی از اجرای زنده فرهاد مدیری پسر مهران مدیری (فرواگ) در تورنتو کانادا وایرال شده و برخی به شدت به او انتقاد کرده‌اند. برخی کیفیت اجرای پسر را در حد پدر ارزیابی کرده‌اند.