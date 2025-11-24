آتش الیت پس از چندین روز خاموش شد

با وجود همت و عزمی همگانی در ماجرای آتش سوزی هیرکان در الیت، با این حال، پرسشها درباره وسعت خسارت، عوامل احتمالی و نحوه مدیریت حادثه همچنان ادامه دارد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ الیت این روزها تنها نام یک منطقه جنگلی نیست؛ نماد فصلی سخت از جدال انسان و طبیعت است. نامی که در شبکه اای اجتماعی و به ویژه اینستاگرام زیاد وایرال شده است. روزهایی که دودِ برخاسته از ارتفاعات هیرکانی، نگاهها را نگران کرد و دوباره ضعفهای بحران در نقاط جنگلی را یادآور شد. اکنون که روند مهار آتش سرعت گرفته و نیروهای امدادی، محیطبانی، بسیج، هلال احمر و گروههای مردمی شبانهروز در منطقه مستقرند، روایتهای میدانی و تحلیلهای کارشناسان تصویر روشنتری از آنچه رخ داده ارائه میکند.
با افزایش شعلهها در چند نقطه صعبالعبور، تمرکز نیروها بر دو محور اصلی قرار گرفت.
مهار زمینی: محیطبانان، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، هلالاحمر، گروههای مردمی و تیمهای تخصصی اطفای جنگلها بهصورت گسترده در منطقه مستقر شدند. برخی گروهها همچنان شبمانی دارند تا از بازگشت آتش جلوگیری کنند.
عملیات هوایی: افزوده شدن ظرفیتهای هوایی، از بالگردهای آبریز گرفته تا هواپیماهای اطفا که در فرودگاه نوشهر مستقر شدهاند و دیروز خبر از ورود هواپیماهای ترکیهای نیز در نوشهر اطلاع رسانی شد. اینها نقطه عطف عملیات است. این کوشش ها توانست شعلهها را در بخشهای دور از دسترس کنترل کند.
یکی از نیروهای حاضر در منطقه میگوید: بخش زیادی از کار، همین دسترسی سخت است. مسیرهایی که فقط با پیادهرویِ سنگین یا موتورهای کوهستان میشود بهشان رسید. آبریزی هوایی امروز کار را خیلی جلو انداخته.
در حالی که برخی گزارشها میزان خسارت را محدود ارزیابی میکنند، گروههای میدانی و دادههای اولیه محیطبانان نشان میدهند آتش در چند پهنه گسترش یافته و بخشهایی از پوشش ارزشمند هیرکانی را درگیر کرده است.
کاربران فضای مجازی با ارسال ویدئوهایی در فضای اینستاگرام آخرین وضعیت را تا غروب دوم آذر شعله وری آتش اعلام میکنند.
یک کارشناس محیطزیست که در منطقه پایش میدانی انجام داده میگوید: شاید آمارهای دقیق بعد از مهار کامل اعلام شود، اما آنچه مشخص است این است که بخشی از جنگلهای کهنسال و ذخیرهگاههای رویشی آسیب دیده. اینها با چند ماه باران جبران نمیشود؛ بازسازیشان برنامهای چندساله میخواهد.
با وجود تداوم عملیات، هنوز علت دقیق بروز آتش بهطور رسمی اعلام نشده است. برخی گمانهزنیها از خطای انسانی سخن میگویند و برخی دیگر از خشکی شدید پوشش کف جنگل در ماههای اخیر.
یکی از مسئولان حاضر در صحنه میگوید: نشانههایی هست که باید دقیق بررسی شود. اما به هر حال پایش و گشتزنی در مناطق جنگلی باید خیلی جدیتر دنبال شود.
اما ضعفها چه بود؟
اطلاعرسانی دیرهنگام و پراکنده و نبود انسجام واحد در اعلام آمار و دادههای رسمی، دشواری دسترسی و نبود مسیرهای استاندارد برای رسیدن به نقاط حساس، کمبود زیرساختهای ثابت آبگیری برای عملیات هوایی که فرآیند امداد در ساعتهای اولیه را با دشواری همراه کرده است.
یک داوطلب حاضر در عملیات میگوید: مردم همیشه پای کار هستند، اما این کافی نیست. ما باید سیستمهای پیشگیری و هشدار سریع داشته باشیم تا قبل از اینکه آتش گسترده شود، خاموش گردد.وضعیت فعلی اگر چه الیت را در آستانه آرامش نشان میدهد اما باید باز هم هشیار بود.
آخرین ارزیابیها از منطقه نشان میدهد شعلههای اصلی مهار شده و اکنون تمرکز بر کندهسوزیها، اجتناب از بازگشت آتش و پایش 24 ساعته است است.
نیروها همچنان در منطقه مستقرند و عملیات تا اعلام کامل «مهار صددرصدی» ادامه خواهد داشت.
یکی از مسئولان منابع طبیعی میگوید: کار تمام نشده. مرحله سختتر بعد از خاموش شدن شعلههاست؛ یعنی مراقبت از اینکه آتش دوباره از زیر خاک زبانه نکشد. استاندار مازندران از 115 عملیات پروازی بالگردها و 13 پرواز هواپیماهای ایلیوشین 40 تنی خبر داد.
مهدی یونسی استاندار مازندران گفت: طرح مهارت آتش با تلاش شبانهروزی نیروهای امدادی و پشتیبانی در استان با موفقیت اجرا شد. در این عملیات، بالگردها توانستند 115 پرواز ایمن و مؤثر را به ثبت برسانند که نقش مهمی در مهار و کنترل آتش داشت.
وی افزود: هواپیماهای ایلیوشین 40 تنی نیز با 13 پرواز سنگین و راهبردی، پشتیبانی گستردهای در این عملیات انجام دادند. این پروازها توانستند حجم قابل توجهی از آب را برای خاموشسازی آتش به مناطق هدف منتقل کنند.
وی تأکید کرد: این دستاورد نشاندهنده آمادگی کامل استان در مدیریت بحرانهای طبیعی است و بار دیگر ثابت کرد که مازندران با اتکا به همدلی مردم و همت نیروهای متخصص، قادر است بزرگترین چالشها را پشت سر بگذارد و آرامش را به جامعه بازگرداند.
اما در ادامه اخبار دیگری از دو گوشه مازندران به گوش رسید
بی توجهی گردشگران و مسافران، جنگلهای سوادکوه و گلوگاه را به آتش کشید
همزمان با آتش سوزی جنگلهای الیت در شهرستان چالوس و تمرکز نیروهای امدادی در منطقه آتش سوزی جنگل الیت، آتش سوزیهای جدیدی در جنگل های کارمزد سوادکوه و رمدان گلوگاه اتفاق افتاد.نیروهای امدادی و مردم منطقه، شانه به شانه هم ایستادند. با تلاشی خستگی ناپذیر، در نهایت، شعلههای سرکش مهار شدند و قلب سبز جنگل دوباره آرام گرفت.
الیت، کارمزد و گلوگاه بار دیگر نشان داد که جنگلهای هیرکانی چقدر شکنندهاند و چقدر مدیریت و هماهنگی در چنین حوادثی اهمیت دارد. ورود توان هوایی جدید، تلاش شبانهروزی نیروها و حضور داوطلبان، امیدها را برای مهار کامل تقویت کرده، اما حقیقت این است که خسارت وارده نیازمند بازسازی و احیای دقیق و زمانبر خواهد بود.این حادثه درس بزرگی است؛ اینکه پیشگیری، پایش مستمر و اطلاعرسانی شفاف، مهمتر از هر عملیات اطفا در آخرین لحظه است.