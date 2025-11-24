میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آتش الیت پس از چندین روز خاموش شد

آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های الیت مازندران که از روزهای گذشته دامنه‌ای نگران‌کننده یافته بود، با تقویت عملیات زمینی و هوایی و فرود هواپیماهای آب‌پاش در فرودگاه نوشهر مهار و کنترل شد.
کد خبر: ۱۳۴۱۹۷۱
| |
660 بازدید
|
۷
آتش الیت پس از چندین روز خاموش شد

با وجود همت و عزمی همگانی در ماجرای آتش سوزی هیرکان در الیت، با این حال، پرسش‌ها درباره وسعت خسارت، عوامل احتمالی و نحوه مدیریت حادثه همچنان ادامه دارد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ الیت این روزها تنها نام یک منطقه جنگلی نیست؛ نماد فصلی سخت از جدال انسان و طبیعت است. نامی که در شبکه اای اجتماعی و به ویژه اینستاگرام زیاد وایرال شده است. روزهایی که دودِ برخاسته از ارتفاعات هیرکانی، نگاه‌ها را نگران کرد و دوباره ضعف‌های بحران در نقاط جنگلی را یادآور شد. اکنون که روند مهار آتش سرعت گرفته و نیروهای امدادی، محیط‌بانی، بسیج، هلال احمر و گروه‌های مردمی شبانه‌روز در منطقه مستقرند، روایت‌های میدانی و تحلیل‌های کارشناسان تصویر روشن‌تری از آنچه رخ داده ارائه می‌کند.

با افزایش شعله‌ها در چند نقطه صعب‌العبور، تمرکز نیروها بر دو محور اصلی قرار گرفت.

مهار زمینی: محیط‌بانان، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، هلال‌احمر، گروه‌های مردمی و تیم‌های تخصصی اطفای جنگل‌ها به‌صورت گسترده در منطقه مستقر شدند. برخی گروه‌ها همچنان شب‌مانی دارند تا از بازگشت آتش جلوگیری کنند.

عملیات هوایی: افزوده شدن ظرفیت‌های هوایی، از بالگردهای آب‌ریز گرفته تا هواپیماهای اطفا که در فرودگاه نوشهر مستقر شده‌اند و دیروز خبر از ورود هواپیماهای ترکیه‌ای نیز در نوشهر اطلاع رسانی شد. اینها نقطه عطف عملیات است. این کوشش ها توانست شعله‌ها را در بخش‌های دور از دسترس کنترل کند.

یکی از نیروهای حاضر در منطقه می‌گوید: بخش زیادی از کار، همین دسترسی سخت است. مسیرهایی که فقط با پیاده‌رویِ سنگین یا موتورهای کوهستان می‌شود بهشان رسید. آب‌ریزی هوایی امروز کار را خیلی جلو انداخته.

در حالی که برخی گزارش‌ها میزان خسارت را محدود ارزیابی می‌کنند، گروه‌های میدانی و داده‌های اولیه محیط‌بانان نشان می‌دهند آتش در چند پهنه گسترش یافته و بخش‌هایی از پوشش ارزشمند هیرکانی را درگیر کرده است.
کاربران فضای مجازی با ارسال ویدئوهایی در فضای اینستاگرام آخرین وضعیت را تا غروب دوم آذر شعله وری آتش اعلام می‌کنند.

یک کارشناس محیط‌زیست که در منطقه پایش میدانی انجام داده می‌گوید: شاید آمارهای دقیق بعد از مهار کامل اعلام شود، اما آنچه مشخص است این است که بخشی از جنگل‌های کهنسال و ذخیره‌گاه‌های رویشی آسیب دیده. این‌ها با چند ماه باران جبران نمی‌شود؛ بازسازی‌شان برنامه‌ای چندساله می‌خواهد.

با وجود تداوم عملیات، هنوز علت دقیق بروز آتش به‌طور رسمی اعلام نشده است. برخی گمانه‌زنی‌ها از خطای انسانی سخن می‌گویند و برخی دیگر از خشکی شدید پوشش کف جنگل در ماه‌های اخیر.

یکی از مسئولان حاضر در صحنه می‌گوید: نشانه‌هایی هست که باید دقیق بررسی شود. اما به هر حال پایش و گشت‌زنی در مناطق جنگلی باید خیلی جدی‌تر دنبال شود.

اما ضعف‌ها چه بود؟

اطلاع‌رسانی دیرهنگام و پراکنده و نبود انسجام واحد در اعلام آمار و داده‌های رسمی، دشواری دسترسی و نبود مسیرهای استاندارد برای رسیدن به نقاط حساس، کمبود زیرساخت‌های ثابت آب‌گیری برای عملیات هوایی که فرآیند امداد در ساعت‌های اولیه را با دشواری همراه کرده است.

یک داوطلب حاضر در عملیات می‌گوید: مردم همیشه پای کار هستند، اما این کافی نیست. ما باید سیستم‌های پیشگیری و هشدار سریع داشته باشیم تا قبل از اینکه آتش گسترده شود، خاموش گردد.وضعیت فعلی اگر چه الیت را در آستانه آرامش نشان می‌دهد اما باید باز هم هشیار بود.

آخرین ارزیابی‌ها از منطقه نشان می‌دهد شعله‌های اصلی مهار شده و اکنون تمرکز بر کنده‌سوزی‌ها، اجتناب از بازگشت آتش و پایش 24 ساعته است است.
نیروها همچنان در منطقه مستقرند و عملیات تا اعلام کامل «مهار صددرصدی» ادامه خواهد داشت.

یکی از مسئولان منابع طبیعی می‌گوید: کار تمام نشده. مرحله سخت‌تر بعد از خاموش شدن شعله‌هاست؛ یعنی مراقبت از اینکه آتش دوباره از زیر خاک زبانه نکشد. استاندار مازندران از 115 عملیات پروازی بالگردها و 13 پرواز هواپیماهای ایلیوشین 40 تنی خبر داد.

مهدی یونسی استاندار مازندران گفت: طرح مهارت آتش با تلاش شبانه‌روزی نیروهای امدادی و پشتیبانی در استان با موفقیت اجرا شد. در این عملیات، بالگردها توانستند 115 پرواز ایمن و مؤثر را به ثبت برسانند که نقش مهمی در مهار و کنترل آتش داشت.

وی افزود: هواپیماهای ایلیوشین 40 تنی نیز با 13 پرواز سنگین و راهبردی، پشتیبانی گسترده‌ای در این عملیات انجام دادند. این پروازها توانستند حجم قابل توجهی از آب را برای خاموش‌سازی آتش به مناطق هدف منتقل کنند.

وی تأکید کرد: این دستاورد نشان‌دهنده آمادگی کامل استان در مدیریت بحران‌های طبیعی است و بار دیگر ثابت کرد که مازندران با اتکا به همدلی مردم و همت نیروهای متخصص، قادر است بزرگ‌ترین چالش‌ها را پشت سر بگذارد و آرامش را به جامعه بازگرداند.

اما در ادامه اخبار دیگری از دو گوشه مازندران به گوش رسید

بی توجهی گردشگران و مسافران، جنگل‌های سوادکوه و گلوگاه را به آتش کشید

همزمان با آتش سوزی جنگل‌های الیت در شهرستان چالوس و تمرکز نیروهای امدادی در منطقه آتش سوزی جنگل الیت، آتش سوزی‌های جدیدی در جنگل های کارمزد سوادکوه و رمدان گلوگاه اتفاق افتاد.نیروهای امدادی و مردم منطقه، شانه به شانه هم ایستادند. با تلاشی خستگی‌ ناپذیر، در نهایت، شعله‌های سرکش مهار شدند و قلب سبز جنگل دوباره آرام گرفت.

الیت، کارمزد و گلوگاه بار دیگر نشان داد که جنگل‌های هیرکانی چقدر شکننده‌اند و چقدر مدیریت و هماهنگی در چنین حوادثی اهمیت دارد. ورود توان هوایی جدید، تلاش شبانه‌روزی نیروها و حضور داوطلبان، امیدها را برای مهار کامل تقویت کرده، اما حقیقت این است که خسارت وارده نیازمند بازسازی و احیای دقیق و زمان‌بر خواهد بود.این حادثه درس بزرگی است؛ اینکه پیشگیری، پایش مستمر و اطلاع‌رسانی شفاف، مهم‌تر از هر عملیات اطفا در آخرین لحظه است.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آتش سوزی‌ آتش سوزی در جنگل اطفای حریق اطفای حریق جنگل جنگل هیرکانی الیت جنگل الیت خبر فوری
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حال خراب نیکی کریمی پس از مهاجرت + عکس
مسدودسازی راه‌های جنگلی در مازندران
واکنش قوه قضاییه به خبر بازداشت دهیار الیت چالوس
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
لحظه تخلیه آب روی جنگل الیت از درون ایلوشین
وقتی تشریفات وسط بحران هم اهمیت دارد! + عکس
نقشه آتش سوزی جنگل هیرکانی
ورود دادستانی به آتش سوزی جنگل‌های الیت
بادهای شیطانی و آتش دوباره به جان کالیفرنیا افتاد
آتش در جانِ جنگل‌های مریوان
هواپیمای آب‌پاش ترکیه چه شد؟
نبرد نفس‌گیر ایلوشن و بالگردها برای مهار آتش در الیت + عکس
ادامه عملیات مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های الیت
بالگرد‌ها و هواپیمای آبپاش در راه استان‌های غربی
تصاویر تازه ناسا از آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی
۱۵ کشته در آتش سوزی جنگلی در الجزایر
کمک فوری ترکیه برای آتش‌سوزی الیت
آتش همچنان جنگل‌های پلدختر را در می نوردد
عملیات اطفای حریق ساختمان ۱۵۳ بهار تهران پایان یافت
عملیات هلی‌کوپترها برای مهار آتش جنگل چالوس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
1
8
پاسخ
خوب بلافاصله بعد از ورود هواپیماهای ترکیه ای آتش خاموش شد
ولی فقط یک جای متن اشاره شده هواپیماهای ترکیه وارد نوشهر شدند
وقتی غرور بدون پشتوانه رو کنار گذاشتیم و واقعا کار کردیم بعد میتونیم در این زمینه بگیم بله ما انجام دادیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
0
1
پاسخ
یادمه حدود چهل سال پیش ورود دام به جنگل ها ممنوع بود . چوپان ها آتش روشن میکنند و دام هایشان نهال های کوچک جنگل رو از بین می‌برند
نظارت کافی نیست . درخت‌ها قطع میشه بدون تذکر!؟؟
باید پلیس ویژه گذاشته بشه یا با پهپاد نظارت کنند حتی کشورهای دیگه زباله ریختن و آتش روشن کردن ممنوع و جریمه دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
0
1
پاسخ
در شهرها و استان هایی که جنگل دارند باید تجهیزات خامش سازی آتش به اندازه نیاز وجود داشته باشه
با وقوع آتش سوزی باید با بیشترین امکانات در کمترین زمان مهار کرد.
هر سال و یا هر فصل باید برای آمادگی نیروها، باید مانور خاموش سازی آتش در جنگل ها و مراتع رو تمرین کرد.
کاشت درختان سوزنی برگ در جنگل های هیرکانی اشتباه عمدی یا سهوی بوده. باید طرح جایگزینی این درختان رو با درختان پهن برگ هیرکانی اغاز کرد.
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
0
2
پاسخ
مرحبا ترکیه
ناشناس
|
Germany
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
0
1
پاسخ
جنگل که سوخت رفت!منطقه خوش منظره ای هم است یه شهرک میسازیم! کلی پول در میاریم!
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
0
1
پاسخ
ایلوشین وه دیگه آمریکایی نبود ساخت دست برادران روس تان بود پول خریدش چه شد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
0
1
پاسخ
درس دیگر هم این است که اگر توان مقابله با آتش را نداریم هیچ اشکالی ندارد که از کشورهای همسایه کمک بگیریم همه دنیا چنین می کنند ربطی به مسائل حیثیتی هم ندارد .
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
سیگنال سقوط تاریخی ساخت‌وساز به بازار مسکن
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
پوتین با جام جهانی جدید به جنگ فیفا آمد
امام‌جمعه اصفهان: اگر مردم توبه کنند باران می‌بارد
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۱۹ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۹۳ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۷۸ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۷۲ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۸ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۷ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005d6h
tabnak.ir/005d6h