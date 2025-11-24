۰۳/آذر/۱۴۰۴
فیلم
>>
مذهب
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_2165434" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1341960/2165434?width=700&height=400"></script></div>
کد خبر:۱۳۴۱۹۶۰
14
بازدید
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
24 November 2025
حسینیه تابناک
نماهنگ محسن چاوشی برای حضرت فاطمه
نماهنگ کوتاه با صدای محسن چاوشی برای شهادت حضرت فاطمه (س) را میبینید و میشنوید.
برچسبها:
حسینیه تابناک
فاطمیه
محسن چاوشی
ویدیو
