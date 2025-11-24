En
مضطر ؛ حاج محمود کریمی
کد خبر:۱۳۴۱۹۵۷
کد خبر:۱۳۴۱۹۵۷
177 بازدید
حسینیه تابناک

بی مردم ؛ مهدی رسولی

نماهنگ بی مردم با نوای حاج مهدی رسولی ویژه عزاداری ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه (س) را می‌بینید و می‌شنوید.
حسینیه تابناک مهدی رسولی حضرت فاطمه مداحی ویدیو
