حزب‌الله لبنان اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت، ۴ نفر دیگر علاوه بر شهید هیثم الطباطبائی به شهادت رسیدند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در بیانیه حزب الله لبنان از شهادت قاسم حسین برجاوی، متولد ۱۹۷۹ از روستای الباشوره در بیروت خبر داده شده است.

این نیروی حزب الله لبنان در حمله رژیم صهیونیستی به منطقه حاره حریک در ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رسید.

حزب الله لبنان همچنین اعلام کرد که در پی این حمله، مصطفی اسعد برو نیز که از اهالی روستای شمسطار در البقاع است، نیز به شهادت رسید.

همچنین حزب الله به شهادت رفعت احمد حسین از دیگر رزمندگان حزب الله اشاره کرد.

حزب الله همچنین شهادت ابراهیم علی حسین از اهالی روستای عیترون و ساکن روستای حاریص در جنوب لبنان را در جریان حمله به حاره حریک در ضاحیه بیروت اعلام کرد.

این در حالی است که پیشتر حزب الله از شهادت هیثم الطباطبائی خبر داده بود.