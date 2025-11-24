میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شهادت ۵ عضو حزب‌الله در ضاحیه بیروت

حزب‌الله لبنان اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت، ۴ نفر دیگر علاوه بر شهید هیثم الطباطبائی به شهادت رسیدند.
کد خبر: ۱۳۴۱۹۴۸
| |
3 بازدید
شهادت ۵ عضو حزب‌الله در ضاحیه بیروت

حزب الله لبنان اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت، ۴ نفر دیگر علاوه بر شهید هیثم الطباطبائی به شهادت رسیدند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در بیانیه حزب الله لبنان از شهادت قاسم حسین برجاوی، متولد ۱۹۷۹ از روستای الباشوره در بیروت خبر داده شده است.

این نیروی حزب الله لبنان در حمله رژیم صهیونیستی به منطقه حاره حریک در ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رسید.

حزب الله لبنان همچنین اعلام کرد که در پی این حمله، مصطفی اسعد برو نیز که از اهالی روستای شمسطار در البقاع است، نیز به شهادت رسید.

همچنین حزب الله به شهادت رفعت احمد حسین از دیگر رزمندگان حزب الله اشاره کرد.

حزب الله همچنین شهادت ابراهیم علی حسین از اهالی روستای عیترون و ساکن روستای حاریص در جنوب لبنان را در جریان حمله به حاره حریک در ضاحیه بیروت اعلام کرد.

این در حالی است که پیشتر حزب الله از شهادت هیثم الطباطبائی خبر داده بود.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ضاحیه بیروت شهادت رزمنده حزب الله هیثم الطباطبایی رژیم صهیونیستی
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فراخوان حزب‌الله برای تجمع در مسیر فرودگاه بیروت
حزب الله در نبرد زمینی گل کاشته است/ ارتش اسرائیل وارد خاک لبنان نشده است
تصویری از بمباران ضاحیه بیروت
حملات گسترده رژیم صهیونیستی به بیروت
عکس | مراسم روز عاشورا در محل شهادت سید حسن نصرالله
تصویری سوزناک از ضاحیه بیروت
شهادت رزمنده‌ای که «محافظ رهبر انقلاب» بود
واکنش مقامات ایران به حمله امروز در بیروت
کشف ۴ موشک آمادۀ شلیک به سوی ضاحیه
حریق در طبقه آخر یک برج در ضاحیه جنوبی بیروت
عکس: ضاحیه بیروت پس از حمله اسرائیل
بمباران گسترده لبنان / حمله جدید اسرائیل به ضاحیه
حمله رژیم اسرائیل به یک ساختمان در ضاحیه بیروت + عکس
حمله هوایی شدید رژیم صهیونیستی به ضاحیه
حزب‌الله شهادت «حسین علی هزیمه» را تایید کرد
«ضاحیه» جزوی از بیروت نیست
یک ترور دیگر در ضاحیه بیروت توسط رژیم اسرائیل +عکس
توییت عربی قالیباف پس از حضور در بیروت
حمله رژیم صهیونیستی به منطقه ضاحیه در جنوب بیروت
شهادت ۲ رزمنده حزب‌الله هنگام انجام وظیفه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
سیگنال سقوط تاریخی ساخت‌وساز به بازار مسکن
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
پوتین با جام جهانی جدید به جنگ فیفا آمد
امام‌جمعه اصفهان: اگر مردم توبه کنند باران می‌بارد
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۱۴ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۸ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۷۸ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۶۸ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۷ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۷ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005d6K
tabnak.ir/005d6K