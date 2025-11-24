میلی صفحه خبر لوگو بالا
هجوم ابرها و بارش‌های گسترده دوباره می آیند

محمد اصغری گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی راه برای نفوذ امواج بارشی از دهه دوم آذر باز خواهد شد به طوریکه به تدریج شاهد بهبود بارش‌ها در کشور خواهیم بود.
هجوم ابرها و بارش‌های گسترده دوباره می آیند

 

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ محمد اصغری گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی راه برای نفوذ امواج بارشی از دهه دوم آذر باز خواهد شد به طوریکه به تدریج شاهد بهبود بارش ها در کشور خواهیم بود.

محمد اصغری، کارشناس برجسته هواشناسی در ویدئویی می‌گوید که بررسی بیشتر مدل‌های هواشناسی نشان می دهد که تا نیمه اول آذر، بیشتر نقاط کشور با روزهای کم‌بارشی روبه‌رو خواهند بود. اما مجموع بارش‌ها از نیمه آذر تا اواسط دی در نیمه غربی کشور چشمگیر خواهد بود.

بنابر گفته ی او، بر اساس نقشه‌های هواشناسی راه برای نفوذ امواج بارشی از دهه دوم آذر باز خواهد شد به طوریکه به تدریج شاهد بهبود بارش ها در کشور خواهیم بود. همچنین پس از شکسته شدن بلاکینگ سنگین کشور به تدریج راه امواج بارشی به کشور باز می‌شود و شاهد نفوذ موج های بارشی به کشور خواهیم بود. 

هجوم ابرها و بارش‌های گسترده دوباره می آیند

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
2
5
پاسخ
وان كلي بارون بود يك قطره ش ايران نيامد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
19
4
پاسخ
تا بی حجاب و فساد وفحشا تو کشور باشه منتظر برکت نباشید
پاسخ ها
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
تا فساد و دزدی و بی توجهی به منافع کشور باشد منتظر تغییرات مثبت نباشیم.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
با مديران نالايق هيچوقت اوضاع خوب نميشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
1
5
پاسخ
خداوند را شکر و سپاس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
0
0
پاسخ
بزک نمیر بهاد می یاد
