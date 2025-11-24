محمد اصغری گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی راه برای نفوذ امواج بارشی از دهه دوم آذر باز خواهد شد به طوریکه به تدریج شاهد بهبود بارش‌ها در کشور خواهیم بود.

محمد اصغری، کارشناس برجسته هواشناسی در ویدئویی می‌گوید که بررسی بیشتر مدل‌های هواشناسی نشان می دهد که تا نیمه اول آذر، بیشتر نقاط کشور با روزهای کم‌بارشی روبه‌رو خواهند بود. اما مجموع بارش‌ها از نیمه آذر تا اواسط دی در نیمه غربی کشور چشمگیر خواهد بود.

بنابر گفته ی او، بر اساس نقشه‌های هواشناسی راه برای نفوذ امواج بارشی از دهه دوم آذر باز خواهد شد به طوریکه به تدریج شاهد بهبود بارش ها در کشور خواهیم بود. همچنین پس از شکسته شدن بلاکینگ سنگین کشور به تدریج راه امواج بارشی به کشور باز می‌شود و شاهد نفوذ موج های بارشی به کشور خواهیم بود.