آغاز تشییع ۱۰۰ شهید گمنام در تهران

آیین تشییع پیکرهای مطهر ۱۰۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس صبح امروز (دوشنبه) همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها در تهران آغاز شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این آیین با حضور مسئولان لشکری و کشوری، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از مردم شهیدپرور پایتخت از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران آغاز و پیکرهای پاک شهیدان را تا معراج شهدا بدرقه میکنند.
براساس این گزارش، همزمان با تهران، پیکرهای مطهر ۳۰۰ شهید گمنام دیگر نیز در ۳۱ استان کشور بر دوش مردمی که دلشان به یاد ایثار میتپد، تشییع میشوند.
این آیین تنها یک تشییع نیست؛ بلکه تجدید عهدی با آرمانهای شهیدان و یادآوری اینکه خونهای ریختهشده در راه دفاع از وطن، چراغی است که هرگز خاموش نخواهد شد.