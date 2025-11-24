میلی صفحه خبر لوگو بالا
بیانیه حزب‌الله پس از شهادت فرمانده ایرانی تبار

در این بیانیه آمده است: «او پس از سال‌ها جهاد، صداقت و اخلاص، به برادران شهید خود پیوست و زندگی مبارکش را تا آخرین لحظه در مسیر مقاومت و ایستادگی وقف کرد.»
بیانیه حزب‌الله پس از شهادت فرمانده ایرانی تبار

حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای رسمی شهادت «هیثم علی الطبطبائی» ملقب به «سید ابو علی» از فرماندهان برجسته جهادی خود را اعلام کرد و این اقدام رژیم صهیونیستی را تجاوزی ناجوانمردانه علیه لبنان و مردم آن دانست.

به گزارش تابناک به نقل از جماران، حزب‌الله لبنان یکشنبه شب با صدور بیانیه‌ای رسمی، شهادت هیثم علی الطبطبائی (سید ابو علی) فرمانده جهادی بزرگ خود، را اعلام کرد و افزود که وی در پی حمله هوایی رژیم اسرائیل به منطقه «حارة حریک» در ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رسید.

حزب‌الله در ابتدای بیانیه خود با استناد به این آیه‌ قرآن کریم « مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا ‌‏بَدَّلُوا تَبْدِیلًا‏»( از میان مؤمنان مردانی هستند که به پیمان خود با خدا وفادار ماندند؛ برخی به شهادت رسیدند و برخی همچنان در انتظارند و هرگز عهد خود را تغییر ندادند.) ، افزود: این جنبش با افتخار و سرافرازی، الطبطبائی را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین فرماندهان جهادی معرفی کرد که عمر خود را در راه مقاومت، دفاع از لبنان و مقابله با دشمن صهیونیستی سپری کرد.

در این بیانیه آمده است: «او پس از سال‌ها جهاد، صداقت و اخلاص، به برادران شهید خود پیوست و زندگی مبارکش را تا آخرین لحظه در مسیر مقاومت و ایستادگی وقف کرد.»

اسرائیل امروز هیثم علی طباطبایی، یکی از فرماندهان شاخه نظامی حزب‌الله، را در یک حمله هوایی به یک آپارتمان در حاره حریک، حومه جنوبی بیروت، هدف قرار داد و او را به شهادت رساند.

طبق گزارش رسانه های لبنان، طباطبایی نفر دوم فرماندهی حزب‌الله محسوب می‌شود.

 او در سال ۱۹۶۸ در بیروت از پدری ایرانی و مادری لبنانی متولد شد.

 او فرمانده نیروی ویژه رضوان حزب‌الله بود و رهبری این نیرو را در عملیات ویژه در طول جنگ‌های سوریه و یمن بر عهده داشت.

 او پس از ترور رهبران ارشد این سازمان در عملیات «تیرهای شمال» به عنوان فرمانده عملیات حزب‌الله منصوب شد.

 ایالات متحده برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود، ۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود.

