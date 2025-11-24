عکس: خشک شدن دریاچه مهارلو - شیراز

دریاچه مهارلو در ۲۷ کیلومتری جنوب‌شرقی شیراز، که از پهنه‌های آبی شور و فصلی مهم فارس محسوب می‌شود، این روزها نشانه‌های آشکار تنش آبی را بروز می‌دهد. کاهش بارندگی، تشدید خشکسالی‌های متوالی و افزایش تبخیر، تراز آب دریاچه را به‌طور محسوسی پایین آورده و بخش‌های گسترده‌ای از بستر آن را به شوره‌زاری ترک‌خورده بدل کرده است؛ وضعیتی که کارشناسان آن را زنگ خطری جدی برای اکوسیستم جنوب فارس می‌دانند و بر لزوم مدیریت اضطراری منابع آب در حوضه مهارلو تأکید می‌کنند.