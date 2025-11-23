به گزارش تابناک، حسن روح‌الامین، نقاش شناخته‌شده ایرانی و خالق مجموعه‌ای از آثار شاخص با محوریت وقایع و مفاهیم آیینی، جدیدترین تابلوی خود را با عنوان «آلِ نبی» منتشر کرد.

روح‌الامین در توضیح همراه این اثر، بخشی از روایت تاریخی شهادت حضرت زهرا(س) را نقل کرده و نوشته است: «قَدِ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِیعَةُ وَ أُخِذَتِ الرَّهِینَةُ وَ أُخْلِسَتِ الزَّهْرَاءُ؛ اکنون امانت به صاحبش بازگشت و پس گرفته شد، و زهرا از دست من رفت.»

او همچنین در توضیح این تابلو، آن را تقدیمی «به پیشگاه با عظمت مولی الموحدین امام‌المتقین، آقا امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام» معرفی کرده است؛ موضوعی که جهت‌گیری محتوایی و احساسی اثر را برای مخاطبان روشن می‌کند.