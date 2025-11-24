محسن رضایی: دفاع و امنیت بخش مهم زندگی مردم ایران است

به گزارش تابناک به نقل از فارس، سردار سرلشکر محسن رضایی در دیدار با رزمندگان لشکر ۴۱ ثارالله در دفاع مقدس ضمن عرض تسلیت بابت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: استان کرمان استان افتخارآمیز و تاریخ ساز ایران بوده است و شخصیت‌های بزرگی را در دل خود پرورش داده که یکی از آن‌ها به نام قاسم سلیمانی در سطح بین المللی افتخارات بزرگی برای ایران و اسلام و مسلمین آفرید.

وی ادامه داد: از فلسطین و لبنان و عراق و یمن تا افغانستان و بوسنی هرزگوین و همه مظلومان جهان، قاسم سلیمانی را در کنار خود می‌دیدند.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس ضمن یادآوری اینکه شهید قاسم سلیمانی در سال‌های آخر به کابوسی برای آمریکا و اسرائیل تبدیل شده بود؛ به بیان خاطراتی از دفاع مقدس و تاریخچه تشکیل تیپ ۴۱ ثارالله پرداخت و خطاب به رزمندگان این لشکر گفت: شما پیشکسوتان، میراثداران تیپ پرافتخار ۴۱ ثارالله در دفاع مقدس هستید و یک کار بزرگ و یک انقلاب عظیم دفاعی را رقم زدید و چه زمانی ایران چنین نیروهای مسلحی در ۳۰۰ سال گذشته داشته؟ که اگر داشت این همه سرزمین از دست ایران بزرگ نمی‌رفت.

سرلشکر محسن رضایی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان ساخت: در این جنگ، اسرائیل با پشتیبانی کامل آمریکا و سه کشور خبیث اروپایی قصد داشتند نظام جمهوری اسلامی رو به عنوان سد دفاع از ملت ایران فرو بریزند، اما سیلی محکمی از مردم و نیروهای مسلح ما خوردند.

وی با ابراز تشکر از تشکیل لشکر پیشکسوتان ۴۱ ثارالله بیان داشت: تشکیل لشکر پیشکسوتان یعنی پرچم سربلندی ایران توسط تمام نسل‌ها برافراشته است و این کار بزرگ باید ادامه یابد و عهد با امام حسین و پاسداری از نهضت حسینی و مبارزه با ظلم و جور بازنشستگی ندارد.

فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به رزمندگان دفاع مقدس گفت: امروز دفاع و امنیت بخش مهم زندگی مردم ایران است و اقتصاد، علم، دانش و پیشرفت در سایه امنیت و دفاع از ایران امکان پذیر است و شما و نیروهای مسلح عزیز ما این سنگر را حفظ کردید.

سردار رضایی با اشاره به اهمیت موضوع امنیت در شرایط کنونی جهان متذکر شد: پدیده ای عجیب در جهان شکل گرفته است، یک استبداد کم نظیر بین‌المللی و فرزند نامشروع او یعنی صهیونیست نژادپرست نسل کش که با حمایت آمریکای جنایتکار بیش از هر مستبد و جنایتکاری در تاریخ بشر مشغول جنایت ضد بشریتند و مردم سرافراز ایران در افتخارآمیزترین دوران خود در برابر این جنایتکاران ایستاده‌اند.

وی در ادامه بیان داشت: اشتباه بزرگ تاریخی دشمنان، ایستادن در مقابل ملت ایران است و امروز چشم جهانیان به ایران است و ملت بزرگ ایران اکنون نه فقط به نمایندگی از یک کشور یا یک منطقه و یا جهان اسلام، بلکه به نمایندگی از "انسانیت" در برابر محور ظلم و استبداد ایستاده است.

سرلشکر رضایی در پایان گفت: رژیم صهیونی با حمله به فلسطین، لبنان و سوریه مدام ادعای گسترش سرزمین دارد و اشغالگری می‌کند، شما بازماندگان دفاع مقدس و یاران قاسم سلیمانی قدر خود را بدانید و انشالله سرافرازانه از این شرایط عبور خواهیم کرد و امیدواریم پروردگار متعال همانگونه که تا امروز پشتیبان ما بوده در آینده نیز باشد و راه شهدا ادامه داشته باشد.