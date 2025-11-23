میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۱۹۱۶
بازدید: ۴۵۳

عکس: وداع با ۱۰۰ شهید گمنام

مراسم وداع با پیکرهای ۱۰۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، شامگاه یک‌شنبه (۲ آذر ۱۴۰۴) در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد. فردا و همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم تشییع پیکرهای ۳۰۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری شهید گمنام دفاع مقدس تشییع شهدا
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.