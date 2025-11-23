عکس: وداع با ۱۰۰ شهید گمنام
مراسم وداع با پیکرهای ۱۰۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، شامگاه یکشنبه (۲ آذر ۱۴۰۴) در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد. فردا و همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم تشییع پیکرهای ۳۰۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
شهید گمنام دفاع مقدس تشییع شهدا
