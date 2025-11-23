میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سفر کاترین شکدم به اسرائیل + عکس

تصویری از سفر کاترین شکدم به اسرائیل منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۴۱۹۱۲
| |
2601 بازدید

سفر کاترین شکدم به اسرائیل + عکس

به گزارش تابناک، کاترین شکدم در سفری مرموز به اسراییل، امروز از وزارت خارجه اسرائیل بازدید کرده که تصویر آن منتشر شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کاترین شکدم سفر به ایران اسرائیل سفر به اسرائیل
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کاترین شکدم دوباره کار دست کواکبیان داد
کاترین شکدم در تلویزیون اسرائیل: برای اسرائیل می‌جنگم! + زیرنویس
ادعای تازه کواکبیان از 100 صیغه کاترین شکدم و نادر طالب‌زاده
افشاگری روزنامه جمهوری اسلامی: نفوذی‌ها در کنار مسئولان ارشد!
کواکبیان خبر جنجالی کاترین شکدم را چرا گفت و چرا تکذیب کرد؟
جنجال جدید: تصویر شکدم با چهره سیاسی خاص
تغییر چهره عجیب کاترین شکدم بعد از ۷ سال
صدور کیفرخواست برای مصطفی کواکبیان
کاترین شکدم: نه جاسوس بودم، نه با مقامات ایرانی رابطه داشتم، نه به اسناد دسترسی داشتم/ عبدالله گنجی: «صیغه» اسم رمز حمله در پدیده‌ «کاترین شکدم»
از ادعای جنجالی کواکبیان تا ارائه سند جعلی
مدارک جاسوسی شکدم را به دادسرای رسانه ارائه کردم
پست جدید مصطفی کواکبیان بعد از اظهارات جنجالی اخیرش در صدا و سیما
عذرخواهی رسمی کواکبیان درباره ماجرای کاترین شکدم!
سردار جوانی ارتباط و آشنایی با نویسنده اسرائیلی را تکذیب کرد/ امام جمعه قم: تجمعات مردمی یعنی امید دارند دولت مشکل‌شان را حل کند
بیانیه قابل تامل صداوسیما در رابطه با کاترین شکدم
روایت تازه صدا و سیما از کاترین شکدم
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
سیگنال سقوط تاریخی ساخت‌وساز به بازار مسکن
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
پوتین با جام جهانی جدید به جنگ فیفا آمد
امام‌جمعه اصفهان: اگر مردم توبه کنند باران می‌بارد
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد
واکنش نتانیاهو به فروش اف-۳۵ به عربستان
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۰۲ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۷ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۷۵ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۷ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005d5k
tabnak.ir/005d5k