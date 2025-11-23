میلی صفحه خبر لوگو بالا
اینفوتابناک | اعمال شب و روز شهادت حضرت فاطمه(س)

به مناسبت شب شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه الزهرا (س)، تابناک در اینفوگرافیک زیر اعمال شب و روز شهادت این بانوی بزرگوار را ارائه کرده است.
اینفوتابناک | اعمال شب و روز شهادت حضرت فاطمه(س)
حضرت فاطمه حضرت زهرا شهادت حضرت فاطمه فاطمیه اینفوگرافیک
