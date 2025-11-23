نبض خبر
تصاویری که قبل از ترور نفر دوم حزب الله منتشر شد
در اولین ساعات حمله هلی کوپتر رژیم صهیونیستی به دو خودروی وابسته به گروههای مقاومت در منطقه القنیطره لبنان (در دی ماه 1393) که به شهادت شش تن از نیروهای مقاومت لبنان و یکی از فرماندهان ارشد نظامی ایران منجر شد، رسانههای رژیم صهیونیستی از جمله شبکه 10 تلویزیون این رژیم در اقدامی شتابزده اعلام کردند که هدف اصلی این عملیات نظامی ترور «علی طباطبایی» بود که در طول سالیان دراز خواب را از چشم صهیونیستها ربوده است. هیثم علی طباطبایی مشهور به هیثم طباطبایی و ابوعلی، نفر دوم حزب الله پس از شیخ نعیم قاسم و فرمانده کنونی نیروهای نظامی حزب الله موسوم به «رضوان» تاکنون چندین بار هدف عملیات تروریستی قرار گرفته بود و جان به در برده بود. برخلاف تصور رایج که این مقام حزبالله لبنان را ایرانی معرفی میکنند، او تابعیت لبنانی دارد و از پدر ایرانی و مادری اهل جنوب لبنان به دنیا آمده و محل تولد و زندگیاش در جنوب لبنان بوده است. او در جوانی به گروههای مقاومت این کشور ملحق شد. انجام موفقیتآمیز مأموریتهای مختلف در حزبالله لبنان، او را به پیشرفتهای قابل توجهی رساند تا این که فرماندهی نیروهای واکنش سریع را بر عهده گرفت و پس از آن به فرماندهی یگان رضوان منصوب شد. آمریکا که برای علی طباطبایی 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده و رژیم اسرائیل از او تصویر تازهای نداشتند، تا اینکه دو سال پیش در رزمایشی که نیروهای حزبالله در آستانه عید مقاومت، در منطقه ملیتا واقع در جنوب لبنان برگزار کردند، شرکت کرد و سید هاشم صفی الدین، رئیس شورای اجرایی حزبالله لبنان اسلحه شخصی شهید عماد مغنیه را از طرف خانوادهاش به علی طباطبایی، فرمانده یگان رضوان اعطا کرد. مرکز مطالعات اسرائیلی آلما که فعالیتهای محور مقاومت را رصد میکند این ویدیو را منتشر شد و او را هدف گذاری کرد. این ویدیو را میبینید.
