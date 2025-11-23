میلی صفحه خبر لوگو بالا
عزاداری شب شهادت حضرت زهرا (س) در بیت رهبری

مراسم عزاداری شب شهادت حضرت زهرا(س) در حسینیه امام خمینی(ره) با حضور هزاران نفر از اقشار مختلف مردم برگزار شد.
عزاداری شب شهادت حضرت زهرا (س) در بیت رهبری

به گزارش تابناک به نقل ا زپایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر انقلاب، همزمان با شب شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها سومین شب از مراسم عزاداری در حسینیه امام خمینی(ره) امشب یکشنبه، ۲ آذر ۱۴۰۴ با حضور هزاران نفر از مردم و جمعی از مسئولان از جمله سران سه قوه، برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی سخنانی با موضوع «مدیریت زمان در سیره حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها» بیان کرد و ضمن برشمردن برخی عوامل ضربه زننده به مدیریت زمان همچون «بی‌برنامگی»، «بی‌نظمی»، «نبود اولویت» و «عجله و شتاب»، گفت: حضرت صدیقه کبری سلام‌الله‌علیها با «نیت و انگیزه الهی»، «اولویت‌بندی» و «استفاده ترکیبی از زمان» توانست در مدت کوتاه عمر پربرکت خود، خدمات فراوان و تاثیرگذاری را تقدیم جامعه اسلامی و خانواده کنند و در راه تبیین، روشنگری و دفاع از ولایت گام‌های مؤثری را بردارند.

در این مراسم همچنین آقای میثم مطیعی در سوگ بانوی دو عالم مرثیه سرایی و مداحی کرد. ۱۴۰۴/۹/۲

حسینیه امام خمینی بیت رهبری فاطمیه عزاداری شهادت حضرت فاطمه
