به گزارش تابناک به نقل از مهر، مهدی تاج در نشستی با عوامل اجرایی و اعضای کادر فنی تیم ملی عملکرد این تیم در تورنمنت چهار جانبه العین را بررسی و نکات مد نظرش را به آنها اعلام کرد. به دنبال اتفاقات روزهای اخیر رئیس فدراسیون تصمیم گرفت شخصاً وارد ماجرا شود تا نشان دهد در فاصله ۲۰۰ روز مانده تا شروع جام جهانی، دیگر جایی برای بینظمی، حاشیه و تصمیمات اشتباه باقی نمانده است.
تاج در ابتدای این نشست صراحتاً اعلام کرد باید به انتقادهایی که در فضای عمومی جامعه و نه مجازی میشود، توجه کرد. بخش مهمی از جلسه به بررسی رفتار بازیکنان در مواجهه با رسانهها اختصاص داشت؛ موضوعی که تاج آن را «غیرقابل قبول» توصیف کرد.
یکی از مهمترین بخشهای جلسه، توضیحات امیر قلعهنویی درباره حوادث اخیر و جنجالها پیرامون ترتیب پنالتیزنها در مسابقه حساس گذشته بود. قلعهنویی در این نشست، فهرست مکتوب پنالتیزنهای تیم را ارائه داد و توضیح داد که ترتیب تا نفر هفتم هم مشخص بوده است اما انتظار نداشته میلاد محمدی پنالتی بزند.
نکته حساس ماجرا این بود که طبق توضیح سرمربی، این انتخاب ناگهانی با دخالت مهدی طارمی انجام شده است. قلعهنویی تأکید کرده که در رختکن بلافاصله طارمی را مورد خطاب قرار داده و هشدار داده است که هیچ بازیکنی اجازه ندارد بیش از سهم خود در تصمیمگیریها دخالت کند.
رئیس فدراسیون خطاب به اعضای تیم ملی از کادر فنی گرفته تا مدیران اجرایی گفت: برنامه در نظر گرفته شده برای تیم ملی باید بدون کوچکترین حاشیه یا تأخیر پیش برود.
تاج بار دیگر یادآور شد: حمایت از کادرفنی وظیفه اوست و مسیر این حمایت تا جام جهانی ادامه خواهد داشت.
مهدی تاج با ورود مستقیم به این موضوع نشان داد قصد ندارد حواشی اخیر بزرگتر شود یا بر عملکرد تیم سایه بیندازد. از سوی دیگر، کادر فنی و بازیکنان نیز حالا میدانند که مسیر پیش رو پر از حساسیت است و کوچکترین لغزش میتواند واکنش فوری فدراسیون را به دنبال داشته باشد.
این موضوع نشان میدهد تیم ملی وارد مرحلهای جدید شده؛ مرحلهای که در آن نظم، شفافیت، هماهنگی و مسئولیتپذیری بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.