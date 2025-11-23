همزمان با افزایش تنش‌ها میان ژاپن و چین بر سر تایوان، وزیر دفاع ژاپن طی بازدید از یک پایگاه نظامی در نزدیکی این جزیره از استقرار موشک‌های میان‌برد در آن خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از بلومبرگ، «شینجیرو کویزومی» وزیر دفاع ژاپن روز یکشنبه در پایان اولین سفر خود به پایگاه «یوناگونی» در جزیره جنوبی ژاپن به خبرنگاران گفت: «استقرار موشک می‌تواند به کاهش احتمال حمله مسلحانه به کشورمان کمک کند. این دیدگاه که چنین اقدامی تنش‌های منطقه‌ای را افزایش می‌دهد، درست نیست.»

بنا به گزارش این رسانه خبری، ژاپن قصد دارد موشک‌های زمین به هوای میان‌برد را در یوناگونی، حدود ۱۱۰ کیلومتری (۶۸ مایلی) شرق تایوان، به عنوان بخشی از تقویت نظامی گسترده‌تر در زنجیره جزایر جنوبی خود، مستقر کند. این اقدامات نشان‌دهنده نگرانی‌های توکیو در مورد قدرت نظامی رو به رشد چین و احتمال درگیری بر سر تایوان است.

کویزومی در دیدار با شهردار یوناگونی گفت: «ژاپن باید با افزایش قابلیت‌های خود و تعمیق روابط با ارتش آمریکا، بازدارندگی خود را تقویت کند.»

وی افزود: «امروزه ژاپن با شدیدترین و پیچیده‌ترین محیط امنیتی از زمان پایان جنگ‌جهانی دوم مواجه است. برای محافظت از معیشت مسالمت‌آمیز مردم ژاپن از جمله همه کسانی که اینجا در یوناگونی هستند، باید قابلیت‌های نیروهای دفاع از خود را تقویت کنیم.»

یوناگونی نقطه پایانی زنجیره جزایر «ریوکیو» است که چند صد مایل از سرزمین اصلی ژاپن امتداد دارد. با تشدید تنش‌ها با چین در روزهای اخیر، رسانه‌های تحت کنترل دولت چین مقالاتی را منتشر کرده‌اند که حاکمیت ژاپن بر این جزایر را زیر سوال برده و بر استقلال پادشاهی ریوکیو از ژاپن در چند صد سال پیش تاکید کرده‌اند.

چندی پیش، «لین جیان» سخنگوی وزارت امور خارجه چین از ژاپن خواست اظهارات خود در مورد تایوان را «پس بگیرد یا تمام عواقب آن را بپذیرد».

او بیان اینکه نخست‌وزیر ژاپن اخیرا اظهارات تحریک‌آمیزی درباره تایوان مطرح کرده و به احتمال مداخله نظامی در این جزیره اشاره کرده است، گفت: «با وجود مخالفت شدید چین و اظهارات جدی، طرف ژاپنی همچنان لجباز است و از پس گرفتن اظهارات خود خودداری می‌کند.»

تایوان از سال ۱۹۴۹ به‌طور مستقل از سرزمین اصلی چین اداره می‌شود. پکن این جزیره را به عنوان استان خود می‌بیند، در حالی که تایوان، سرزمینی با دولت منتخب خود، ادعا می‌کند که یک «کشور خودمختار» است، اگرچه از اعلام استقلال خودداری کرده است. پکن با هرگونه تماس رسمی کشورهای خارجی با تایپه مخالف است و حاکمیت چین بر این جزیره را «غیرقابل انکار» می‌داند.