مدتهاست گفته میشود شیر یک ماده غذایی سالم و سرشار از مواد مغذی است. اما در سالهای اخیر ممکن است متوجه تغییر شده باشید. مطرح شدن بحثهایی در رسانههای اجتماعی و ادعاهای متناقض در مورد سلامتی شیر، سوال جدیدی را مطرح کرده است: آیا شیر واقعا مضر است یا به طور غیر منصفانهای مورد انتقاد قرار میگیرد؟
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، این سردرگمی باعث میشود بسیاری از مردم در مورد اینکه آیا شیر را در رژیم غذایی خود نگه دارند یا به طور کلی از آن اجتناب کنند، مطمئن نباشند. از گذشتههای دور تا به امروز و از لیوانهای شیر گرم دوران کودکی گرفته تا دوره بزرگسالی که شیر را برای استخوانهای قویتر توصیه میکنند، شیر به عنوان یک ماده مغذی و آرامشبخش شهرت یافته. شهرتی که امروز با تبلیغات و بحثهای متناقض به نظر میرسد تا حدی خدشه دار شده باشد.
چرا شیر زیاد برای مردان خوب نیست؟
یک بررسی جامع و مهم که در مجله «تغذیه و سوخت و ساز»منتشر شده و دادههای بیش از یک میلیون شرکتکننده را پوشش میدهد، گزارش داد که مصرف متوسط شیر با کاهش خطرات بیماریهای قلبی و عروقی، سکته مغزی، فشار خون بالا و دیابت نوع ۲ مرتبط است.
با این حال، همان بررسی اشاره کرد که مصرف بسیار زیاد شیر ممکن است با افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات در مردان مرتبط باشد. این نشان میدهد که سوال «آیا شیر برای شما مضر است؟» پاسخ سادهای ندارد. حقیقت ظریفتر از این حرفهاست و به سلامت، تحمل و رژیم غذایی کلی شما بستگی دارد.
چرا شیر همچنان ارزشمند است؟
برای افرادی که نیاز بیشتری به مواد مغذی دارند، شیر میتواند به طور قابل توجهی به میزان مصرف کلی کمک کند. به سیری کمک میکند، وعدههای غذایی را متعادلتر میکند و گرسنگی را از بین میبرد. غذاهای لبنی، از جمله شیر، همچنین یک پروفایل کامل اسید آمینه را فراهم میکنند که از بهبود و رشد عضلات پشتیبانی میکند. در بخشهایی از جوامعی که کمبود مواد مغذی رایج است، شیر نقش حمایتی در رفع کمبود کلسیم، ید و ویتامین B۱۲ ایفا میکند.
حقیقت در مورد شیر و سلامت استخوان
یکی از قویترین استدلالها به نفع شیر مربوط به سلامت استخوان است. تحقیقات به طور کلی نشان میدهد که مصرف متوسط شیر، به ویژه هنگامی که با ویتامین D همراه باشد، از تراکم استخوان پشتیبانی میکند و خطر پوکی استخوان را کاهش میدهد. کشورهایی که مصرف لبنیات بیشتری دارند، اغلب میزان شکستگی کمتری را گزارش میکنند.
اگرچه سلامت استخوان تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارد، شیر منبع قابل اعتمادی از کلسیم و پروتئین را فراهم میکند که هر دو برای حفظ استخوانهای قوی ضروری هستند. مصرف منظم، در کنار ورزشهای با وزنه و یک رژیم غذایی متعادل، میتواند قدرت اسکلتی را بیشتر افزایش دهد و به جلوگیری از تحلیل رفتن استخوان مرتبط با سن در طول زمان کمک کند.
وقتی هضم شیر دشوار میشود
برای افرادی که به لاکتوز حساسیت دارند، شیر میتواند باعث ناراحتی گوارشی، از جمله گاز، نفخ، گرفتگی عضلات و اسهال شود. این عدم تحمل زمانی رخ میدهد که بدن لاکتاز، آنزیمی که برای تجزیه لاکتوز لازم است، را به مقدار کم تولید کند. برای این افراد، شیر در درازمدت مضر نیست، اما میتواند بسیار ناخوشایند باشد. شیر بدون لاکتوز یا جایگزینهای گیاهی غنیشده میتوانند مواد مغذی مشابهی را بدون ایجاد علائم ارائه دهند.
شیر مضر برای سرطان یا شفا بخش؟
این یکی از پیچیدهترین حوزههای تحقیقات لبنیات است. در حالی که برخی مطالعات نشان میدهند که مصرف بیشتر شیر ممکن است با افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات مرتبط باشد، برخی دیگر نشان میدهند که شیر میتواند خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را کاهش دهد. این یافتههای متناقض به این معنی است که شیر را نمیتوان به طور قطعی مضر یا محافظ نامید. ژنتیک، سبک زندگی و الگوی کلی رژیم غذایی، همگی نقشهای اصلی را در خطر ابتلا به سرطان ایفا میکنند.
هورمونها، آنتیبیوتیکها آیا باید نگران بود؟
پاستوریزاسیون خطر بالقوه را کاهش میدهد. با این حال، افرادی که گزینههای با حداقل فرآوری را ترجیح میدهند، میتوانند برای آرامش خاطر، شیر ارگانیک یا جایگزینهای گیاهی را انتخاب کنند.
بالاخره شیر مناسب است؟
اگر بدنتان تحمل لبنیات دارد، مصرف متعادل شیر عموماً بیخطر است. اگر عدم تحمل لاکتوز دارید، گزینههای بدون لاکتوز یا گیاهی را انتخاب کنید. نیازهای غذایی را در نظر بگیرید چرا که شیر میتواند به پر کردن کمبودهای مهم کمک کند. از شیر طعمدار با قندهای اضافه شده خودداری کنید.
بنابراین، آیا شیر برای شما مضر است؟ برای اکثر مردم، خیر. شیر یک غذای غنی از مواد مغذی است که از سلامت استخوان، عملکرد عضلات و تعادل متابولیک پشتیبانی میکند. با این حال، برای همه مناسب نیست. عدم تحمل لاکتوز، آلرژیها، سرطانهای خاص و ترجیحات شخصی، همگی نحوه قرارگیری شیر در رژیمهای غذایی افراد را تعیین میکنند. شیر بهتر است نه به عنوان یک غذای خوب یا بد، بلکه به عنوان غذایی که با ملاحظاتی فوایدی ارائه میدهد، در نظر گرفته شود. سالمترین انتخاب، انتخابی است که با بدن و سبک زندگی شما همسو باشد.