در برخی نقاط تهران، گروه‌هایی از تاکسی با پلاک شهرهای مشخص فعالیت می‌کنند که اجازه فعالیت تاکسی‌های تهران را نمی‌دهند. در همین ارتباط تصاویری منتشر شده که نشان می‌دهد محوطه مترو میرداماد در قلب تهران، این روزها عملاً به یک «قلمرو انحصاری» برای مسافرکش‌های با پلاک ایران 41 تبدیل شده است. خودروهایی که عمدتاً مربوط به مسیرهای لرستان و به‌ویژه کوهدشت هستند، بدون هیچ نظمی ایستگاه را در اختیار گرفته‌اند و اجازه فعالیت به هیچ خودروی دیگری نمی‌دهند؛ گویی حق جابه‌جایی مسافر یک امتیاز ویژه و انحصاری است. از سوی دیگر، هر بار سخن از برخورد قانونی با این رفتارهای انحصاری به میان می‌آید، عده‌ای فوراً این اقدام را «مانع نان مردم» جلوه می‌دهند؛ در حالی که دفاع از کسب‌وکاری سالم و برابر، منافاتی با برخورد با بی‌قانونی ندارد.