میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وقتی تشریفات وسط بحران هم اهمیت دارد! + عکس

در حالی که حریق در جنگل‌های الیت مازندران در روز‌های اخیر مسئله نخست کشور بوده است انتشار یک عکس از رئیس سازمان محیط زیست توجه را به خود جلب کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۱۸۷۸
| |
1991 بازدید

وقتی تشریفات وسط بحران هم اهمیت دارد! + عکس

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، شینا انصاری با سفر به مازندران با حضور در محل حادثه حریق در جنگل الیت، از بخش‌های آسیب‌دیده بازدید و در جریان آخرین وضعیت عملیات اطفای حریق و اقدامات اجرایی نیرو‌های امدادی و واحد‌های تخصصی قرار گرفت.

سفر انصاری به منطقه بحران زده ۲۰ روز بعد از شروع حریق صورت گرفت، اما آنچه بیشتر باعث تعجب شد عکسی بود که از انصاری روی خروجی‌ها قرار گرفت.

در این تصویر انصاری در حال سان دیدن از نیرو‌های امدادی مستقر در منطقه مشاهده می‌شود در حالی که با آرامش خاصی از مقابل آن‌ها عبور می‌کند این در حالی است که اگر عکس متعلق به منطقه حادثه دیده است به نظر می‌رسد ضرورت داشت انصاری فارغ از پروتکل‌های تشریفاتی و استقبال نسبت به رسیدگی به بحران اقدام می‌کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شینا انصاری سازمان محیط زیست مازندران مرزن آباد آتش سوزی الیت آتش سوزی جنگل جنگل الیت
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویر تازه ناسا از آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی
آمادگی آذربایجان برای کمک به مهار آتش هیرکانی
نقشه آتش سوزی جنگل هیرکانی
کمک فوری ترکیه برای آتش‌سوزی الیت
لحظه تخلیه آب روی جنگل الیت از درون ایلوشین
ورود دادستانی به آتش سوزی جنگل‌های الیت
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
۸۰ درصد آتش‌سوزی جنگل الیت مهار شد‌
آتش دوهکتاری در جنگل های آستارا مهار شد
واکنش غم‌انگیز نساجی به حریق جنگل‌های هیرکانی
گریه‌های جنگلبانان هنگام سوختن جنگل هیرکانی
تصاویر وحشتناک وسعت آتش جنگل‌های هیرکانی
تصاویر اعزام هلی‌کوپترهای ارتش به مازندران
ادامه عملیات مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های الیت
اطفای حریق جنگل الیت با هواپیمای ایلیوشین و ۵ بالگرد
هواپیمای آب‌پاش ترکیه چه شد؟
مسدودسازی راه‌های جنگلی در مازندران
نبرد نفس‌گیر ایلوشن و بالگردها برای مهار آتش در الیت + عکس
واکنش قوه قضاییه به خبر بازداشت دهیار الیت چالوس
اعزام هواپیمای ایلوشن برای مهار آتش‌سوزی چالوس
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت
آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های مرزن‌آباد چالوس
لغو بودجه سفر ۵۰ میلیاردی شینا انصاری به برزیل
واکنش رییس سازمان محیط زیست به ثبت جهانی کندلوس
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
سیگنال سقوط تاریخی ساخت‌وساز به بازار مسکن
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
پوتین با جام جهانی جدید به جنگ فیفا آمد
امام‌جمعه اصفهان: اگر مردم توبه کنند باران می‌بارد
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد
واکنش نتانیاهو به فروش اف-۳۵ به عربستان
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۰۲ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۷ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۷۵ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۷ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005d5C
tabnak.ir/005d5C