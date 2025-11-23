وقتی تشریفات وسط بحران هم اهمیت دارد! + عکس

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، شینا انصاری با سفر به مازندران با حضور در محل حادثه حریق در جنگل الیت، از بخشهای آسیبدیده بازدید و در جریان آخرین وضعیت عملیات اطفای حریق و اقدامات اجرایی نیروهای امدادی و واحدهای تخصصی قرار گرفت.
سفر انصاری به منطقه بحران زده ۲۰ روز بعد از شروع حریق صورت گرفت، اما آنچه بیشتر باعث تعجب شد عکسی بود که از انصاری روی خروجیها قرار گرفت.
در این تصویر انصاری در حال سان دیدن از نیروهای امدادی مستقر در منطقه مشاهده میشود در حالی که با آرامش خاصی از مقابل آنها عبور میکند این در حالی است که اگر عکس متعلق به منطقه حادثه دیده است به نظر میرسد ضرورت داشت انصاری فارغ از پروتکلهای تشریفاتی و استقبال نسبت به رسیدگی به بحران اقدام میکرد.