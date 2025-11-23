لحظات ترور نفر دوم حزب الله لبنان از 7 زاویه

ارتش رژیم اسرائیل در یک حمله هدفمند به ساختمانی به شکل طبقه‌زنی در ضاحیه در جنوب بیروت، اقدام به ترور علی طباطبایی کرد. هیثم علی طباطبایی مشهور به هیثم طباطبایی و ابوعلی، نفر دوم حزب الله پس از شیخ نعیم قاسم و فرمانده کنونی نیروهای نظامی حزب الله موسوم به «رضوان» بود. او در کنار محمد حیدر از سال گذشته دو چهره اصلی بازسازی ساختار نظامی جدید حزب الله بودند. طباطبایی متولد 1968 در لبنان از پدری ایرانی و مادری لبنانی است و جانشین فواد شکر شده بود. آمریکا پنج میلیون دلار برای دستگیری طباطبایی 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. اسرائیل یک بار در سال 2016 و یک بار در سال 2017 سعی در ترور طباطبایی کرده بود. ارتش اسرائیل نام این عملیات تروریستی را «جمعه سیاه» بیان کرد و این ترور بزرگ با 5 بمب سنگرشکن انجام شد. پس از این حمله پهپادهای رژیم صهیونیستی بر فراز ضاحیه در حال گشت زنی و جمع آوری اطلاعات است. مجموعه تصاویر این حمله تروریستی و موقعیت مورد هدف پس از حمله را می‌بینید.