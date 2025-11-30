En
سکانس طلایی؛

سکانس‌هایی از فیلم بی‌سروصدا

فیلم بی‌سروصدا به کارگردانی مجیدرضا مصطفوی و نویسندگی مهیار حمیدیان و مجیدرضا مصطفوی محصول سال 1402 است. این فیلم داستان مردی ساده به نام سیامک است که توسط عده‌ای آدم ریاکار و دروغگو محاصره شده است... . پیمان معادی، فرشته حسینی، محمدشاکری، هانیه توسلی، مهران غفوریان و مهدی حسینی‌نیا در این فیلم مقابل دوربین روزبه رایگا بازی کردند. حامد ثابت موسیقی متن این فیلم را ساخت و بهرام دهقان این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.
سکانس طلایی ویدیو سکانس برتر فیلم سینما سینمای ایران مجیدرضا مصطفوی هانیه توسلی مهران غفوریان فرشته حسینی پیمان معادی
