فیلم بی‌سروصدا به کارگردانی مجیدرضا مصطفوی و نویسندگی مهیار حمیدیان و مجیدرضا مصطفوی محصول سال 1402 است. این فیلم داستان مردی ساده به نام سیامک است که توسط عده‌ای آدم ریاکار و دروغگو محاصره شده است... . پیمان معادی، فرشته حسینی، محمدشاکری، هانیه توسلی، مهران غفوریان و مهدی حسینی‌نیا در این فیلم مقابل دوربین روزبه رایگا بازی کردند. حامد ثابت موسیقی متن این فیلم را ساخت و بهرام دهقان این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.