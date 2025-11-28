سکانس طلایی؛
سکانسهایی از فیلم صددام
فیلم صددام به کارگردانی پدرام پورامیری و نویسندگی پدرام پورامیری و رضا فخار محصول 1403 است. مردی که به دلیل شباهت با «صدام حسین» تبدیل به یکی از بدلهای صدام میشود، مجبور میشود در تهران عملیاتی را اجرا کند. رضا عطاران، پریناز ایزدیار، آزاده صمدی، عباس جمشیدیفر، امیراحمد قزوینی و سیاوش چراغیپور در این فیلم مقابل دوربین حسن لشگری بازی کردند. سروش انتظامی موسیقی متن این فیلم را ساخت و اسماعیل علیزاده این اثر را تدوین کرد. سکانسهایی از این فیلم سینمایی را میبینید.
برچسبها:سکانس طلایی ویدیو سکانس برتر فیلم سینما سینمای ایران پدرام پورامیری رضا عطاران پریناز ایزدیار آزاده صمدی عباس جمشیدیفر