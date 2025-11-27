En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 204
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480 کیفیت 284
کد خبر:۱۳۴۱۸۵۳
کد خبر:۱۳۴۱۸۵۳
625 بازدید
سکانس طلایی؛

سکانس‌هایی از فیلم پیرپسر

فیلم پیر پسر به کارگردانی و نویسندگی اکتای براهنی محصول سال 1400 است. غلام باستانی مردی معتاد و هوس‌باز و دو پسرش بدون همسر یا مادری در خانه‌ای قدیمی و دوطبقه زندگی می‌کنند. علی و رضا دو پسر غلام هستند که هر کدام مادری جدا از دیگری داشته‌اند. غلام در سمساری، زنی جوان به نام رعنا را می‌بیند که به دنبال خانه‌ای برای اجاره می‌گردد. غلام او را به خانه‌اش می‌برد و رعنا مستأجرش می‌شود. غلام به رعنا نظر دارد و چون می‌داند که رعنا از نظر مالی وضع خوبی ندارد با اجاره کم‌تری خانه را به او اجاره می‌دهد. غلام به پسران می‌گویید که قرار است با رعنا ازدواج کند. رعنا اما از نقشه‌های غلام بی‌خبر است و... . لیلا حاتمی، حامد بهداد، حسن پورشیرازی، محمد ولی‌زادگان، محمدرضا داوودنژاد و بابک حمیدیان در این فیلم مقابل دوربین ادیب سبحانی بازی کردند. حسام ناصری موسیقی متن این فیلم را ساخت و رضا شهبازی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سکانس طلایی ویدیو سکانس برتر فیلم سینما سینمای ایران اکتای براهنی بابک حمیدیان محمدرضا داوودنژاد محمد ولی زادگان حسن پورشیرازی حامد بهداد لیلا حاتمی
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟