سفارت ایران در لبنان اعلام کرد «تجاوزات بزدلانه رژیم صهیونیستی هرگز نمی‌تواند عزم صاحبان حق را درهم بشکند و اراده استوار آن‌ها را در مقابله با ظلم تضعیف کند.»

واکنش ایران به حمله ارتش اسرائیل به ضاحیه جنوبی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان روز یکشنبه به حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت واکنش نشان داد.

سفارت ایران در لبنان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: حوزه جنایات و تجاوزات [رژیم صهیونیستی]گسترش یافته و اکنون ضاحیه جنوبی بیروت را نیز دربرگرفته است؛ با امضایی کاملاً روشن از سوی موجودیت تروریستی اسرائیلی که از تهدید غیرنظامیان بی‌گناهِ ملت عزیز لبنان هیچ ابایی ندارد. با این حال، این تجاوزات بزدلانه هرگز نمی‌تواند عزم صاحبان حق را درهم بشکند و اراده استوار آنها را در مقابله با ظلم تضعیف کند.

این حمله در حالی اتفاق افتاد که رژیم صهیونیستی از زمان حصول آتش‌بس با لبنان، بار‌ها به مناطق جنوبی این کشور حمله کرده بود.

رژیم صهیونیستی مدعی است که حمله به ضاحیه جنوبی بیروت با هدف ترور «ابوعلی طباطبایی» فرمانده ارشد حزب‌الله بوده است.