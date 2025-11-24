میلی صفحه خبر لوگو بالا
نوحه‌های قدیمی: خسته از بیدادم امدادم بده، کوه دردم اذن فریادم بده!/فاطمیه ۱۳۸۵

این‌نوحه به‌سبک واحد خوانده شده و دو نوحه واحد را پشت سر هم شامل می‌شود که بنی‌فاطمه آن‌ها را در سومین‌شب فاطمیه دوم ۱۳۸۵ در چیذر خوانده است. 
نوحه‌های قدیمی: خسته از بیدادم امدادم بده، کوه دردم اذن فریادم بده!/فاطمیه ۱۳۸۵

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، سال‌ها پیش که سیدمجید بنی‌فاطمه مداح جوانی محسوب می‌شد و در کنار بزرگترهایی مثل حاج‌منصور ارضی، حاج‌محمدرضا طاهری و حاج‌محمود کریمی می‌خواند، گاهی قطعات ماندگاری از نوحه‌خوانی و روضه‌خوانی‌های خود به جا می‌گذاشت؛ یکی از آن‌نوحه‌های ماندگار «عموعباس بی‌تو قلب حرم می‌گیره» او بود که فاطمیه سال ۱۳۸۵ در هیات رایت‌العباس در حسینیه امامزاده علی‌اکبر (ع) چیذر کنار حاج‌محمود کریمی خوانده شد.

یکی دیگر از نوحه‌های ماندگار بنی‌فاطمه، مربوط به همان‌سال ۱۳۸۵ و فاطمیه آن‌سال است. 

این‌نوحه به‌سبک واحد خوانده شده و دو نوحه واحد را پشت سر هم شامل می‌شود که بنی‌فاطمه آن‌ها را در سومین‌شب فاطمیه دوم ۱۳۸۵ در چیذر خوانده است. 

شروع نوحه نیز با این‌ابیات است:

خسته از بیدادم امدادم بده/ کوه دردم اذن فریادم بده!

عمر یار و صبر من گشته تمام/او به من، من هم به او گِریَم مدام

***

تا به حال این‌نوحه‌ها در قالب پرونده نوحه‌های قدیمی منتشر شده‌اند:

* «نوحه‌های قدیمی: چشمان ماه و خورشید و کوکب/محو جمال طفلان زینب»

* «نوحه‌های قدیمی: خاک گرم کربلا لاله‌گون گردید/نوگل باغ حسن غرق خون گردید»

* «نوحه‌های قدیمی: زینبم جان اوستی یم جانانی گوزلر گوزلریم/مرثیه‌ای از نوارکاست «زینب زینب»»

* «نوحه‌های قدیمی: می‌روی می‌بری جانم از پیکرم/کمی آهسته‌تر هستی مادرم»

* «نوحه‌های قدیمی: شد علمدار کاروان یکَه بانوی قهرمان»

* «نوحه‌های قدیمی: یا اخا دستی برون از خاک کن/اشک چشم زینب‌ات را پاک کن»

* «نوحه‌های قدیمی: ای دل دلشکستگان عاشق و مبتلای تو/حسینیه پنبه‌چی، سال ۱۳۷۸»

* «نوحه‌های قدیمی: اگرچه بدترینِ بندگانْ نزد خدایم/سال ۱۳۸۲» 

* «نوحه‌های قدیمی: فاطمه‌ام دختر خیرالبشر، در ره مولا شده‌ام بی‌پسر»

* «نوحه‌های قدیمی: به شب روضه سوگند، به همین موج بیرق/که بُوَد این شعارم علی حقُ و مع‌الحق»

***

فایل صوتی نوحه مورد اشاره بنی‌فاطمه در ایام فاطمیه سال ۱۳۸۵ هم در زیر قابل استفاده است:

