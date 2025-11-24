این‌نوحه به‌سبک واحد خوانده شده و دو نوحه واحد را پشت سر هم شامل می‌شود که بنی‌فاطمه آن‌ها را در سومین‌شب فاطمیه دوم ۱۳۸۵ در چیذر خوانده است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، سال‌ها پیش که سیدمجید بنی‌فاطمه مداح جوانی محسوب می‌شد و در کنار بزرگترهایی مثل حاج‌منصور ارضی، حاج‌محمدرضا طاهری و حاج‌محمود کریمی می‌خواند، گاهی قطعات ماندگاری از نوحه‌خوانی و روضه‌خوانی‌های خود به جا می‌گذاشت؛ یکی از آن‌نوحه‌های ماندگار «عموعباس بی‌تو قلب حرم می‌گیره» او بود که فاطمیه سال ۱۳۸۵ در هیات رایت‌العباس در حسینیه امامزاده علی‌اکبر (ع) چیذر کنار حاج‌محمود کریمی خوانده شد.

یکی دیگر از نوحه‌های ماندگار بنی‌فاطمه، مربوط به همان‌سال ۱۳۸۵ و فاطمیه آن‌سال است.

شروع نوحه نیز با این‌ابیات است:

خسته از بیدادم امدادم بده/ کوه دردم اذن فریادم بده!

عمر یار و صبر من گشته تمام/او به من، من هم به او گِریَم مدام

***

***

فایل صوتی نوحه مورد اشاره بنی‌فاطمه در ایام فاطمیه سال ۱۳۸۵ هم در زیر قابل استفاده است: