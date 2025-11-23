مرجان ربیعی: پنج قومیت جدید به ایران تحمیل کردند

مرجان بدیعی استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تهران هشدار داد: «در ایران ما یک ملیت و اقوام ایرانی را داریم. افغان یک ملیت دیگر است، ورود افغان ها به ایران باعث تحمیل پنج قومیت جدید به ایران شده؛ این باعث بروز خطرات امنیتی می شود.» افغانستان از پنج قوم پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک و ایماق تشکیل شده که اشاره بدیعی که مهاجرت این پنج قوم به ایران و تبعات بلندمدتش از جمله مطالبات قومی‌شان است. روایت بدیعی را می‌بینید و می‌بینید.