مهدی طارمی در حالی از پورتو راهی اینتر ایتالیا شد که آمار گلزنیاش در لیگ پرتغال، او را به عنوان مهاجمی ششدانگ مطرح کرده بود. البته او در سریآ نتوانست موفق باشد و حالا به نظر میرسد در یونان تبدیل به مهدی طارمی گلزن شده است.
به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی، المپیاکوس شب گذشته در دیداری حساس برابر آترومیتوس قرار گرفت و موفق به شکست این تیم شد. مهدی طارمی، لژیونر فوتبال ایران در دقیقه ۶۷ جانشین ایوب الکعبی شد و تنها چند دقیقه زمان لازم داشت تا در این دیدار بریس کند و تعداد گلهای خود برای المپیاکوس را به عدد ۸ برساند.
مهدی طارمی در این بین آمار بسیار جالبی را از خود ثبت کرده که بین لژیونرهای فعلی فوتبال ایران بیسابقه است. طارمی به شکل میانگین هر ۳۵ دقیقه، یکبار برای المپیاکوس در لیگ برتر گل زده است.
طارمی تنها لژیونر فعلی فوتبال ایران است که آمار خوبی در امر گلزنی دارد و میتوان او را آمادهترین بازیکن فعلی فوتبال ایران دانست. مهدی طارمی حالا یکهدف بزرگ دیگر دارد و آن هم گلزنی برابر رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا است. وقتی کارنامه طارمی را ورق میزنیم، متوجه میشویم این بازیکن سابقه گلزنی برابر تیمهای بزرگی مانند یوونتوس، میلان، چلسی، لیورپول و… را دارد و حالا بهدنبال گلزنی مقابل پرافتخارترین تیم فوتبال اروپا یعنی رئال مادرید است.
باید منتظر ماند و دید سرمربی المپیاکوس چه تصمیمی برای ترکیب اصلی تیم خود مقابل رئال مادرید میگیرد و آیا مهدی از همان ابتدا در ترکیب حضور خواهد داشت یا مطابق معمول از روی نیمکت کار خود را آغاز میکند.