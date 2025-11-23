میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازگشت گلزن؛ آمار فوق‌العاده طارمی

مهدی طارمی در لیگ برتر یونان عملکرد خوبی داشته و در جدول گلزنان این مسابقات، دوم است.
کد خبر: ۱۳۴۱۸۳۵
| |
673 بازدید

بازگشت گلزن؛ آمار فوق‌العاده طارمی

مهدی طارمی در حالی از پورتو راهی اینتر ایتالیا شد که آمار گلزنی‌اش در لیگ پرتغال، او را به عنوان مهاجمی ششدانگ مطرح کرده بود. البته او در سری‌آ نتوانست موفق باشد و حالا به نظر می‌رسد در یونان تبدیل به مهدی طارمی گلزن شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی، المپیاکوس شب گذشته در دیداری حساس برابر آترومیتوس قرار گرفت و موفق به شکست این تیم شد. مهدی طارمی، لژیونر فوتبال ایران در دقیقه ۶۷ جانشین ایوب الکعبی شد و تنها چند دقیقه زمان لازم داشت تا در این دیدار بریس کند و تعداد گل‌های خود برای المپیاکوس را به عدد ۸ برساند.

مهدی طارمی در این بین آمار بسیار جالبی را از خود ثبت کرده که بین لژیونرهای فعلی فوتبال ایران بی‌سابقه است. طارمی به شکل میانگین هر ۳۵ دقیقه، یک‌بار برای المپیاکوس در لیگ برتر گل زده است.

طارمی تنها لژیونر فعلی فوتبال ایران است که آمار خوبی در امر گلزنی دارد و می‌توان او را آماده‌ترین بازیکن فعلی فوتبال ایران دانست. مهدی طارمی حالا یک‌هدف بزرگ دیگر دارد و آن هم گلزنی برابر رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا است. وقتی کارنامه طارمی را ورق می‌زنیم، متوجه می‌شویم این بازیکن سابقه گلزنی برابر تیم‌های بزرگی مانند یوونتوس، میلان، چلسی، لیورپول و… را دارد و حالا به‌دنبال گلزنی مقابل پرافتخارترین تیم فوتبال اروپا یعنی رئال مادرید است.

باید منتظر ماند و دید سرمربی المپیاکوس چه تصمیمی برای ترکیب اصلی تیم خود مقابل رئال مادرید می‌گیرد و آیا مهدی از همان ابتدا در ترکیب حضور خواهد داشت یا مطابق معمول از روی نیمکت کار خود را آغاز می‌کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مهدی طارمی المپیاکوس یونان گلزن تابناک ورزشی
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خلیل‌زاده؛ هرچقدر ناکام‌تر، همان‌قدر وقیح‌تر/ دنبال قاتلِ شأن‌ تیم ملی هستیم، نه قاتل بروسلی!
یاسر آسانی کلید طلایی ساپینتو؛ فرشته خندان استقلال با اشک‌های مصنوعی!
درخشان: اتوریته قلعه‌نویی؟ بازیکن به جای سرمربی تصمیم گرفت/ اعضای کادرفنی مانند عروسک خیمه شب بازی عمل می‌کنند!
جنجال آرمین سهرابیان میان دو بازی با الوصل؛ علاقه مدافع استقلال به جام جهانی و البته حواشی!
واقعیتی که به بدترین شکل ممکن برملا شد؛ فروپاشی اتحادِ متحدترین تیم تاریخ!
ایران صفر- ازبکستان صفر؛ شاگردان قلعه‌نویی نایب قهرمان تورنمنت پنالتی‌ها/ به تیم ۱۰ نفره هم گل نزدیم!
طارمی به سیم آخر زد: استادیوم آزادی را درست نکردند که 100 هزار نفر جمع نشود!
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!
دبل مهدی طارمی در شب پیروزی المپیاکوس
عکس | رونمایی باشگاه المپیاکوس از مهدی طارمی
دبل مهدی طارمی در بازی امروز المپیاکوس مقابل آستراس
تفاوت معنادار عملکرد طارمی در کافا و لیگ یونان؛ یک رمزگشایی ساده!
سنگ‌تمام طارمی برای المپیاکوس در جام‌حذفی
اظهارات مهدی طارمی پس از پیوستن به المپیاکوس
تصاویر حضور مهدی طارمی در آتن و المپیاکوس
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
سیگنال سقوط تاریخی ساخت‌وساز به بازار مسکن
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
ادعای رویترز از محتوای نامه پزشکیان به «بن سلمان»؛ ایران از عربستان خواسته تا آمریکا را برای احیای مذاکرات متقاعد کند
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۰۲ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۷ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۳ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۷ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005d4V
tabnak.ir/005d4V