حریق جنگل‌های هیرکانی مهار شد

آتش‌سوزی در منطقه «کارمزد» با حضور به‌موقع و انسجام نیرو‌های بومی و امدادی در عملیاتی چند ساعته مهار شد. مسئولان، عامل این حادثه را «بی‌احتیاطی گردشگران» اعلام کردند.
کد خبر: ۱۳۴۱۸۱۸
| |
587 بازدید
|
۲
حریق جنگل‌های هیرکانی مهار شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بار دیگر بی‌مهری و بی‌احتیاطی انسان، میراث سبز شمال کشور را به کام حریق کشاند. جنگل‌های منطقه زیبا و گردشگرپذیر «کارمزد» در شهرستان سوادکوه، طعمه حریق شد.

انسجام نیرو‌های بومی در ساعات اولیه حادثه

وحید عالیشاه، یکی از نیرو‌های بومی و فعال در عملیات اطفاء، در توصیف صحنه حادثه به ایسنا گفت: به محض اطلاع، به همراه تعدادی از افراد بومی به نقطه دچار حریق رفتیم. حوالی ساعت ۲۲ شب با تماسی از همکاران از ماجرا مطلع شدیم و با هماهنگ کردن تعدادی از اهالی محل، ساعت یک بامداد آتش به طور کامل مهار شد.

وی با قدردانی از همراهی مردم منطقه تاکید کرد: انسجام و همراهی نیرو‌های بومی قابل ستایش است.

جزئیات رسمی از وسعت حریق

فریاد پایدار، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سوادکوه نیز در گفت‌و‌گو با ایسنا، با تایید این خبر اظهار کرد: این آتش‌سوزی حدود ساعت ۲۰ شب گذشته در اثر عامل انسانی و بی‌احتیاطی رخ داد و حدود ۱۱۰۰ متر مربع از عرصه جنگلی را درگیر کرد.

وی افزود: بلافاصله پس از گزارش، نیرو‌های محلی و بومی منطقه کارمزد، پرسنل اداره منابع طبیعی، نیرو‌های حفاظتی و همچنین خودرو‌های آتش‌نشانی اداره منابع طبیعی در محل حاضر شده و عملیات اطفاء را آغاز کردند.

هشدار جدی درباره شرایط بحرانی جنگل‌ها

پایدار با هشدار نسبت به شرایط بسیار مستعد جنگل‌های منطقه برای آتش‌سوزی، تاکید کرد: در فصل پاییز و با ریزش برگ‌های خشک، بستر جنگل به طور کامل آماده حریق است. متاسفانه به دلیل عدم بارندگی اخیر، حتی یک فیلتر سیگار یا یک ذغال کوچک می‌تواند فاجعه‌ای بزرگ به بار آورد.

وی از همکاری جوامع محلی، دهیاران و شورا‌ها برای افزایش گشت‌های مشترک حفاظتی قدردانی کرد و گفت: پس از حریق گسترده اخیر در جنگل‌های چالوس، ضریب نظارت‌ها و گشت‌زنی‌ها در عرصه‌های منابع طبیعی استان افزایش یافته و تجهیزات نیز به روزرسانی شده است.

این حادثه در حالی رخ داده که روز‌های گذشته نیز جنگل الیت در منطقه مرزن‌آباد چالوس طعمه حریق شده بود. به نظر می‌رسد با وجود هشدار‌های مکرر، برخی گردشگران همچنان نسبت به خاموش کردن کامل آتش ناشی از روشن کردن آتش یا انداختن ته سیگار در جنگل بی‌تفاوت هستند.

جنگل‌های هیرکانی با قدمتی در حد۴۰ میلیون ساله، یک میراث طبیعی جهانی و سرمایه‌ای بی‌بدیل برای استان‌های شمالی کشور محسوب می‌شوند که حفاظت از آنها نیازمند عزمی همگانی و مسئولیت‌پذیری تک‌تک شهروندان و گردشگران است.

خداوند را شکر و سپاس
مهار شد؟ همه چیز سوخت. دیگه چیزی برای سوختن مانده؟
