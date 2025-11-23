حاج‌منصور ارضی این‌نوحه را صبح روز ششم فاطمیه اول آن‌سال خواند.

نوحه‌های قدیمی: فاطمه‌ام دختر خیرالبشر، در ره مولا شده‌ام بی‌پسر

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، یکی از سبک‌های معروف نوحه‌های ایرانی، «حسین سرباز ره دین بود» است که توسط مرحوم علی‌اکبر خوشدل از پیرغلامان اهل بیت (ع) سروده شد و طی دهه‌های ۱۳۴۰ و ۵۰ در هیات‌های تهران و شهرستان فراگیر شد. با این‌سبک نوحه‌های مختلفی برای ماه محرم و دیگر ایام عزاداری طول سال ساخته شدند و هنوز هم این‌اتفاق می‌افتد.

یکی از نوحه‌هایی که طی چندسال گذشته توسط حاج‌منصور ارضی در ایام فاطمیه خوانده شد، با همین سبک بود که سال ۱۴۰۱ در حسینیه صنف لباس‌فروشان، زمینه سینه‌زنی عزاداران فاطمی شد. حاج‌منصور ارضی این‌نوحه را صبح روز ششم فاطمیه اول آن‌سال خواند.

دَم اصلی نوحه هم به این‌ترتیب بود:

فاطمه‌ام دختر خیرالبشر، در ره مولا شده‌ام بی‌پسر، منم برای رهبر خود سپر

حامی ولایت، پرچم هدایت

یاور ختم‌المرسلین‌ام، یار امیرالمومنین

***

فایل صوتی نوحه مورد اشاره در سال ۱۴۰۱ هم در زیر قابل استفاده است: