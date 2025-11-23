میلی صفحه خبر لوگو بالا
نوحه‌های قدیمی: فاطمه‌ام دختر خیرالبشر، در ره مولا شده‌ام بی‌پسر

حاج‌منصور ارضی این‌نوحه را صبح روز ششم فاطمیه اول آن‌سال خواند. 
کد خبر: ۱۳۴۱۸۱۵
| |
244 بازدید

نوحه‌های قدیمی: فاطمه‌ام دختر خیرالبشر، در ره مولا شده‌ام بی‌پسر

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، یکی از سبک‌های معروف نوحه‌های ایرانی، «حسین سرباز ره دین بود» است که توسط مرحوم علی‌اکبر خوشدل از پیرغلامان اهل بیت (ع) سروده شد و طی دهه‌های ۱۳۴۰ و ۵۰ در هیات‌های تهران و شهرستان فراگیر شد. با این‌سبک نوحه‌های مختلفی برای ماه محرم و دیگر ایام عزاداری طول سال ساخته شدند و هنوز هم این‌اتفاق می‌افتد.

یکی از نوحه‌هایی که طی چندسال گذشته توسط حاج‌منصور ارضی در ایام فاطمیه خوانده شد، با همین سبک بود که سال ۱۴۰۱ در حسینیه صنف لباس‌فروشان، زمینه سینه‌زنی عزاداران فاطمی شد. حاج‌منصور ارضی این‌نوحه را صبح روز ششم فاطمیه اول آن‌سال خواند. 

دَم اصلی نوحه هم به این‌ترتیب بود:

فاطمه‌ام دختر خیرالبشر، در ره مولا شده‌ام بی‌پسر، منم برای رهبر خود سپر

حامی ولایت، پرچم هدایت

یاور ختم‌المرسلین‌ام، یار امیرالمومنین

***

تا به حال این‌نوحه‌ها در قالب پرونده نوحه‌های قدیمی منتشر شده‌اند:

* «نوحه‌های قدیمی: چشمان ماه و خورشید و کوکب/محو جمال طفلان زینب»

* «نوحه‌های قدیمی: خاک گرم کربلا لاله‌گون گردید/نوگل باغ حسن غرق خون گردید»

* «نوحه‌های قدیمی: زینبم جان اوستی یم جانانی گوزلر گوزلریم/مرثیه‌ای از نوارکاست «زینب زینب»»

* «نوحه‌های قدیمی: می‌روی می‌بری جانم از پیکرم/کمی آهسته‌تر هستی مادرم»

* «نوحه‌های قدیمی: شد علمدار کاروان یکَه بانوی قهرمان»

* «نوحه‌های قدیمی: یا اخا دستی برون از خاک کن/اشک چشم زینب‌ات را پاک کن»

* «نوحه‌های قدیمی: ای دل دلشکستگان عاشق و مبتلای تو/حسینیه پنبه‌چی، سال ۱۳۷۸»

* «نوحه‌های قدیمی: اگرچه بدترینِ بندگانْ نزد خدایم/سال ۱۳۸۲» 

فایل صوتی نوحه مورد اشاره در سال ۱۴۰۱ هم در زیر قابل استفاده است:

نوحه نوحه های قدیمی حاج منصور ارضی ایام فاطمیه فاطمیه عزاداری سینه‌زنی سینه زنی صنف لباس فروشان تهران حضرت فاطمه
